Liên tiếp xuất hiện tiếng nổ tại Iran, ông Trump cảnh báo có thể tiếp tục tấn công

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran sáng 8/11 (theo giờ Việt Nam) đưa tin người dân đã nghe thấy hai tiếng nổ trên đảo Qeshm, nằm tại eo biển Hormuz.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim và truyền hình nhà nước Iran cũng ghi nhận những tiếng nổ tại hòn đảo này và một số khu vực ở miền Nam đất nước, được cho là liên quan đến các hoạt động tại eo biển Hormuz.

Theo các cơ quan truyền thông Iran, đến thời điểm đưa tin, chưa ghi nhận thiệt hại trên đảo Qeshm và các nguồn tin chính thức chưa đưa ra bình luận về nguyên nhân vụ việc.

Đáng chú ý, IRNA đồng thời đưa tin về tiếng "một số vụ nổ" tại cảng Jask, thuộc tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran.

Những thông tin liên tiếp từ Qeshm và Jask thu hút sự chú ý trong bối cảnh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, tiếp tục là khu vực đối đầu quân sự nhạy cảm giữa Mỹ và Iran.

Trước đó, rạng sáng 3/11, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ trên đảo Qeshm.

Những âm thanh tương tự cũng được ghi nhận tại đảo Hengam gần đó và thành phố cảng Bandar Abbas, hai địa điểm nằm trong hoặc gần eo biển Hormuz.

Truyền thông Iran cũng đưa tin hai tên lửa đã đánh trúng khu vực trên đảo Qeshm, nhưng chưa công bố đầy đủ thông tin về thiệt hại và nguyên nhân.

Khu vực đảo Qeshm của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Sau đó vào ngày 6/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận quân đội nước này đã tiến hành một cuộc không kích có chủ đích nhằm vào một đơn vị phòng không Iran gần đảo Qeshm, khiến cơ sở này bị vô hiệu hóa.

Phát biểu với các phóng viên khi được hỏi về hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực trong đêm 6, rạng sáng 7/11, ông Trump nói: "Chúng tôi thực hiện những cuộc tấn công nhỏ, nhưng vẫn có tác động. Họ dựng một hệ thống phòng không nhỏ và chúng tôi đã đánh trúng, vô hiệu hóa nó trong khoảng 15 phút, có thể là 5 phút".

Cũng trong ngày 6/11, theo báo The Times of Israel, khi trả lời câu hỏi của các phóng viên tại Phòng Bầu dục về thông tin các nhà đàm phán Iran đang xem xét một đề xuất mới nhằm đạt được thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân, ông Trump khẳng định: "Họ sẽ không làm bất cứ điều gì nếu không được chúng tôi chấp thuận... Họ đang xem xét điều gì cũng không quan trọng. Họ sẽ không có vũ khí hạt nhân".

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn về khả năng mở rộng hành động quân sự nhằm vào Iran.

Ông Trump tuyên bố: "Giờ đây, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định (về Iran). Liệu chúng tôi có muốn tiến xa hơn... và chính thức bảo đảm điều đó... để chuyện này không bao giờ tái diễn hay không. Tôi muốn tránh phá hủy phần còn lại của đất nước này nếu có thể, nhưng có lẽ tôi sẽ phải làm như vậy. Các bạn sẽ sớm biết thôi.

Những tiếng nổ mới nhất tại Qeshm và Jask, cùng các tuyên bố cứng rắn từ Washington, cho thấy căng thẳng Mỹ - Iran vẫn tiềm ẩn nguy cơ leo thang quân sự. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận nguyên nhân các tiếng nổ sáng 8/11, cũng như liệu những vụ việc này có liên quan đến hoạt động quân sự của Mỹ hay không.