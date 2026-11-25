Xe máy bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều trên cao tốc

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video từ camera hành trình ghi lại tình huống xe máy đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. Theo hình ảnh, vào lúc 8h56 ngày 23/11, chiếc xe máy lưu thông ngược chiều ngay trên làn trái – làn dành cho các phương tiện di chuyển với tốc độ cao – tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Hình ảnh xe máy đi ngược chiều trên làn trái cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình sáng ngày 23/11 được camera hành trình của ô tô ghi lại (ảnh cắt từ video chia sẻ trên mạng xã hội).

Thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra khi xe máy đi vào cao tốc, chạy ngược chiều. Khoảng 0h5 ngày 27/7, tại đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua số nhà 17 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội, một người điều khiển xe máy đi ngược chiều theo hướng Mai Dịch - Khuất Duy Tiến đã va chạm với ô tô con lưu thông trên đường. Cú va chạm khiến người đi xe máy bị thương, phải đưa đi cấp cứu, cả hai phương tiện đều hư hỏng.

Trước đó, khoảng 21h33 ngày 9/1, tại Km210+950 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, hướng Hà Nội đi Ninh Bình, xảy ra va chạm liên hoàn giữa một xe máy và hai ô tô. Người điều khiển xe máy đã đi vào cao tốc, chạy ngược chiều và va chạm với hai ô tô đang lưu thông đúng chiều. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song các phương tiện bị hư hỏng. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy, người điều khiển xe máy có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,731 mg/l.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), điều khiển mô tô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc là hành vi bị nghiêm cấm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao do sự chênh lệch lớn về tốc độ giữa xe máy và các phương tiện khác.

Nghị định 168/2024 quy định, người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc có thể bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 - 5 tháng.

Hiện trường xe máy đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình va chạm liên hoàn với 2 ô tô tối ngày 9/1.

Cần chặn vi phạm từ cửa ngõ

Theo TS Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, trách nhiệm đầu tiên đối với hành vi mô tô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc, đặc biệt là chạy ngược chiều, thuộc về người điều khiển phương tiện. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao và cần được xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, bên cạnh trách nhiệm của người tham gia giao thông, đơn vị quản lý tuyến đường cần tăng cường kiểm tra, tuần tra để kịp thời phát hiện những vị trí rào chắn, dải phân cách, hộ lan bị phá hoại hoặc những điểm có nguy cơ để phương tiện đi vào cao tốc trái phép.

Cùng với đó, lực lượng tuần tra, kiểm soát cần phối hợp chặt chẽ, tăng cường phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, để ngăn chặn hiệu quả, không thể chỉ dựa vào hoạt động tuần tra trực tiếp mà cần ứng dụng công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera giám sát, nhằm phát hiện kịp thời phương tiện đi vào cao tốc trái phép và tổ chức xử lý ngay.

"Để quản lý tốt đường cao tốc, cần phối hợp các giải pháp, sử dụng công nghệ để phát hiện, ngăn chặn phương tiện vi phạm ngay từ khi mới đi vào tuyến", ông Tạo nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông, kết hợp quản lý chặt hạ tầng, tuần tra, kiểm soát và ứng dụng công nghệ sẽ góp phần hạn chế tình trạng xe máy đi vào cao tốc, giảm nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.