Liên tiếp xảy ra xả súng ở Mỹ, nhiều người thương vong

AP dẫn lời cảnh sát trưởng Daniel Comeaux cho biết đã xảy ra 3 vụ nổ súng tại khu Deep Ellum ở Dallas, bang Texas, vào cuối tuần qua. Cảnh sát đang điều tra xem liệu các vụ xả súng này có liên quan với nhau hay không.

"Đây là một sự việc nghiêm trọng. Chúng tôi đã bắt giữ một số nghi phạm", cảnh sát trưởng Daniel nói.

Ngoài ra, theo thông tin từ cảnh sát, một người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ xả súng hàng loạt xảy ra bên ngoài sân vận động Legion Field ở Birmingham, bang Alabama, Mỹ, tối 31/10, sau khi một trận đấu bóng kết thúc.

Cảnh sát đến hiện trường một vụ nổ súng ở Birmingham, Alabama, Mỹ, ngày 1/11/2026. Ảnh: WBMA//AP.

Cảnh sát trưởng thành phố Birmingham, Michael Pickett, cho hay hầu hết khán giả đã rời khỏi khu vực sân vận động sau trận đấu, nhưng vụ nổ súng xảy ra gần đó, nơi các tiểu thương đang bày bán hàng dọc theo đại lộ Graymont.

Người phát ngôn cảnh sát De'Rell Freeman cho biết một nghi phạm đã bị bắt giữ và "nhiều vũ khí" được tìm thấy.

Tại Newark, Delaware, 6 người đã bị trúng đạn vào khoảng 23h10 tối 31/10 gần khuôn viên Đại học Delaware, theo lời Trung úy cảnh sát Newark Greg D'Elia. Cả 6 người đều được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh mọi người chạy tán loạn khỏi hiện trường để tìm nơi an toàn. Một đoạn đường trên phố Main Street của thành phố đã bị phong tỏa trong vài giờ sau vụ nổ súng.

Trong khi đó, vụ xả súng xảy ra vào sáng sớm ngày 1/11 tại Bloomington, Illinois, đã khiến một cô gái 19 tuổi thiệt mạng và một phụ nữ khác trong tình trạng nguy kịch.

Tại Fayetteville, bang Arkansas, 6 người đã được đưa đến bệnh viện với vết thương do đạn bắn trong một vụ xả súng xảy ra vào sáng sớm 1/11. Cảnh sát cho biết trong một thông cáo báo chí rằng chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện. Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy một cuộc tranh cãi đã xảy ra trước vụ xả súng này.

Trước đó, một vụ xả súng đã xảy ra tại cửa hàng Spirit Halloween ở Fairfield, California, Mỹ, vào tối 30/10/2026. Ảnh: KXTV/AP.

Tối 30/10, vụ xả súng xảy ra tại cửa hàng Spirit Halloween chuyên bán trang phục và đồ trang trí Halloween ở California, Mỹ, đã khiến một phụ nữ mang thai thiệt mạng và 6 người khác bị thương.