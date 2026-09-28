Liên tiếp xảy ra tai nạn chết người
Khoảng 20 giờ 30 ngày 26-9, xe ô-tô BKS 50H-668.xx (xe trung chuyển hãng xe Futa Hà Sơn) lưu thông đến khu vực ngã ba Quốc lộ 1 (thuộc địa bàn xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã va chạm với một xe máy chở 3 thanh thiếu niên.
Hậu quả, 3 thanh niên đi xe máy ngã xuống đường bị thương rất nặng, trong đó một người đã tử vong, hai người còn lại đang điều trị tại bệnh viện. Ít phút sau, tại ngã ba Diễn Châu (giao QL1 và QL7), chị Hoàng Thị Minh P. (1989, trú xã Minh Châu, nhân viên của hãng xe Futa Hà Sơn) đang trên đường đi hỗ trợ xử lý vụ tai nạn nói trên thì bị tai nạn.Khi đi qua nút giao, xe máy của nữ nhân viên P. va chạm với xe máy do 2 thanh thiếu niên điều khiển. Hậu quả, chị P. bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ 2 vụ tai nạn chết người nói trên.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lien-tiep-xay-ra-tai-nan-chet-nguoi-post358578.html