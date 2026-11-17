Tàu M/R MAYUREE NAREE của Thái Lan bốc cháy sau khi bị tấn công khi đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz. (Ảnh: Hải quân Hoàng gia Thái Lan)

Ngày 16/11, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, hai tàu chở dầu đã va phải thủy lôi và bốc cháy khi tìm cách đi qua khu vực phía Nam eo biển Hormuz theo tuyến đường mà Tehran coi là không được phép sử dụng.

Trong một diễn biến khác, Hải quân chính quy Iran cho biết một tàu chở dầu khác cũng bốc cháy và mất khả năng di chuyển sau khi va phải thủy lôi tại vùng biển hạn chế ở phía Đông eo biển.

Những thông tin trên chưa thể được xác minh độc lập. Chính quyền Iran cũng không công bố danh tính các tàu liên quan. Trong khi đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cũng thông báo về hai vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz trong ngày 16/11.

Trong vụ việc mới nhất, một tàu chở dầu bị vô hiệu hóa, đồng thời xảy ra hỏa hoạn tại phòng máy sau khi con tàu bị tấn công ở vị trí cách Khasab, Oman, 7 hải lý (khoảng 13 km) về phía Bắc.

Trước đó, cơ quan giám sát hàng hải này cho biết một tàu chở dầu khác đã bị một vật thể bay không xác định tấn công khi đang di chuyển ra khỏi eo biển, khiến phòng máy bốc cháy. Không có thương vong được ghi nhận.

Các sự cố trên xảy ra sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại trong những tuần gần đây. Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên hợp quốc ghi nhận 136 sự cố an ninh liên quan đến các tàu thuyền tại eo biển Hormuz và khu vực Trung Đông rộng lớn hơn trong giai đoạn từ ngày 1/3 đến 11/11. Riêng trong tháng 10, có 35 sự cố được ghi nhận.

Cảnh báo UAV tại mỏ khí đốt ở Iraq

Những mối đe dọa đối với hoạt động vận chuyển năng lượng đường biển xuất hiện trong bối cảnh một cảnh báo an ninh khác làm gia tăng lo ngại về cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực.

Tại khu vực Kurdistan tự trị ở miền Bắc Iraq, còi báo động đã vang lên sau khi một máy bay không người lái (UAV) bay qua mỏ khí đốt Khor Mor trong ngày 16/11, Reuters dẫn lời hai nguồn tin an ninh cho biết.

Trước đó, hoạt động khai thác tại mỏ Khor Mor đã phải tạm dừng trong tuần trước sau một vụ tấn công nghi do UAV thực hiện, gây hỏa hoạn và làm gián đoạn 2,8 GW công suất phát điện. Thông tin này được Dana Gas, doanh nghiệp có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và là một trong những đơn vị vận hành mỏ này, công bố.

Khor Mor là nguồn cung khí đốt tự nhiên quan trọng phục vụ sản xuất điện tại khu vực Kurdistan. Vì vậy, bất kỳ sự gián đoạn nào tại mỏ khí đốt này cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung điện tại địa phương.

Cơ sở này từng nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công. Các quan chức người Kurd tại Iraq cáo buộc những nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn đứng sau các vụ việc.

Tuy nhiên, hiện chưa có nhóm nào được xác định là thủ phạm trong vụ UAV bay qua mỏ khí đốt này hôm 16/11.

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã tới khu vực này. Một quan chức Mỹ xác nhận thông tin đó với Al Jazeera hôm 16/11. Với sự xuất hiện của tàu sân bay này, số tàu sân bay Mỹ đang hoạt động trong khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tăng lên 3 chiếc.

Trong khi căng thẳng với Iran tiếp tục ở mức cao, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz vẫn chưa đạt được tiến triển.