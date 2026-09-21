Liên tiếp xảy ra nổ gần các địa điểm quân sự ở Syria

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, vụ việc xảy ra tại một "địa điểm quân sự" gần thị trấn Al-Eis. Bộ Quản lý khẩn cấp và thảm họa cho biết một dân thường bị thương do mảnh đạn từ vụ nổ. Hai người bị khó thở tạm thời, trong khi một người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông khi đang cố gắng chạy khỏi khu vực vụ nổ. Lực lượng cứu hộ dân sự đã đưa những người bị thương và sơ tán 3 gia đình khỏi hiện trường vụ nổ.

Trưởng nhóm điều hành cứu hộ dân sự Aleppo, ông Faisal Mohammad Ali cho biết do các vụ nổ liên tiếp, lực lượng cứu hộ khó tiếp cận hiện trường một cách nhanh chóng. Bộ Chỉ huy An ninh Nội bộ Aleppo cho biết các con đường dẫn đến hiện trường vụ nổ đã bị phong tỏa "để đảm bảo an toàn cho thường dân".

Thống đốc Aleppo, ông Azzam al-Gharib kêu gọi người dân không nên rời khỏi nhà vào lúc này, đồng thời cho biết thêm rằng các bệnh viện, xe cứu thương và các đội cấp cứu được đặt trong trạng thái báo động cao.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, ngày 18/9, Syria đã chứng kiến một vụ nổ không rõ nguyên nhân, khiến 11 người thiệt mạng tại một địa điểm quân sự ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông. Đầu tháng này, một vụ nổ tại kho vũ khí thuộc Bộ Quốc phòng đã khiến 14 người thiệt mạng và 11 người bị thương ở tỉnh Idlib, Tây Bắc. 5 người đã thiệt mạng chỉ hơn một tuần trước đó ở cùng khu vực khi một chiếc xe chở đạn dược phát nổ.