Sáng ngày 24/11 tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội xảy ra vụ nổ lớn nghi do khí gas. Tại hiện trường, một ngôi nhà bị đổ sập và nhiều nhà xung quanh bị vỡ cửa kính. Cơ quan chức năng bước đầu xác định, vụ nổ làm ít nhất 3 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Các nạn nhân đang được tích cực điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, vụ nổ do khí gas tại cửa hàng kinh doanh trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh ngày 13/11 đã làm 3 người tử vong, 9 người bị thương và nhiều căn nhà đổ sập. Những sự cố này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ, mất an toàn khi sử dụng và kinh doanh gas.

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ lớn trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) nghi do khí gas.

Theo Đại tá, PGS.TS Ngô Văn Xiêm, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (nay là Học viện Phòng cháy chữa cháy), các vụ cháy, nổ khí gas trong hộ gia đình chủ yếu xuất phát từ việc sử dụng bình gas sang chiết trái phép; người sử dụng thiếu kiến thức và ý thức phòng cháy, chữa cháy, cũng như lắp đặt hệ thống gas không đúng kỹ thuật.

Nhiều người sử dụng chưa nắm rõ đặc tính nguy hiểm của khí gas, vận hành bếp không đúng cách, đặt bếp gần vật liệu dễ cháy hoặc không vệ sinh thiết bị thường xuyên. Bên cạnh đó, dây dẫn gas bị chuột cắn thủng, các khớp nối giữa dây dẫn, bếp, van bình và van điều áp không được lắp đặt chắc chắn cũng có thể gây rò rỉ khí gas.

Khi khí gas thoát ra ngoài và tích tụ trong không gian kín, chúng hòa trộn với oxy trong không khí, tạo thành hỗn hợp dễ cháy nổ. Nếu gặp nguồn nhiệt hoặc tia lửa, hỗn hợp này có thể phát nổ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đáng lo ngại, nhiều hộ gia đình vẫn sử dụng bếp gas và phụ kiện không bảo đảm chất lượng. Bình gas sang chiết trái phép, vỏ bình không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm định hoặc van gas bị thay thế bằng linh kiện kém chất lượng đều tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ, cháy nổ trong quá trình sử dụng.

Chú ý an toàn khi sử dụng gas

Để bảo đảm an toàn khi sử dụng gas, Đại tá, PGS.TS Ngô Văn Xiêm khuyến cáo, cần lựa chọn bình gas có nguồn gốc rõ ràng, bình còn nguyên trạng, đã kiểm định và còn thời hạn sử dụng. Bếp gas, van điều áp và dây dẫn nên chọn sản phẩm chính hãng, có thiết bị tự động ngắt gas như: Rơle an toàn khi tắt lửa, Rơle an toàn khi quá nhiệt...

Khi lắp đặt, bình gas phải đặt thẳng đứng, ở nơi thông thoáng, tránh cửa ra vào và khu vực đông người qua lại. Người dân tuyệt đối không tự ý sang chiết gas tại nhà; không dùng bếp quá cũ vì rỉ sét và cặn thức ăn lưu lại trong quá trình đun nấu dễ gây tắc nghẽn ống dẫn gas, van, miệng phụt lửa... Các đơn vị kinh doanh khi lắp đặt cần kiểm tra kỹ độ kín của hệ thống, tình trạng van an toàn, dây dẫn và đường ống để kịp thời phát hiện rò rỉ.

Ngoài ra, không nên để gas trong tầng hầm, chỗ khuất, kín gió. Cảnh giác với các trò tiếp thị thiết bị gas trôi nổi, đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng bếp gas, bình gas, van gas, ống dẫn gas... Khi đun nấu xong phải nhớ khóa van bình gas lại.

Nếu phát hiện rò rỉ khí gas, người dân cần thông báo cho tất cả mọi người di chuyển ra nơi an toàn. Đồng thời, nhanh chóng đóng van bình gas, tìm chỗ rò rỉ để bịt lại bằng băng keo hoặc trát xà phòng. Tuyệt đối không dùng lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt; không bật, tắt các công tắc, thiết bị điện để tránh phát sinh tia lửa, không sử dụng điện thoại di động.

Cùng với đó, mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực gas bị rò rỉ hoặc sử dụng chai khí CO2, N2 để làm loãng nồng độ khí gas. Đồng thời, nhanh chóng thông báo cho cơ quan Phòng cháy chữa cháy để có biện pháp xử lý kịp thời.