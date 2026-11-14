Liên tiếp xảy ra đánh bom xe tại Nga

Hiện trường vụ nổ xe hơi khiến ông Sergei Zavorotni bị thương ở Moscow hôm thứ Sáu. (Ảnh: RT)

Vụ nổ mới nhất tại thủ đô Moscow đã khiến một cựu trợ lý chính trị người Ukraine thân Nga bị thương nặng, nối tiếp vụ đánh bom khiến một quân nhân Nga thiệt mạng tại St. Petersburg một ngày trước đó.

Theo thông tin từ NBC News, một quả bom đã phát nổ trên chiếc SUV màu tối tại đường Kirovogradskaya ở phía nam Moscow, làm vỡ nát kính chắn gió và phần đầu xe. Nạn nhân được xác định là ông Sergei Zavorotny, cựu trợ lý kiêm phát ngôn viên của cựu Thủ tướng Ukraine thân Nga Mykola Azarov. Truyền thông Nga đưa tin ông Zavorotny đã sống sót nhưng bị thương nghiêm trọng, bao gồm mất cánh tay trái, chấn thương sọ não và gãy xương sườn.

Một ngày trước vụ việc ở Moscow, một vụ đánh bom xe khác đã xảy ra vào sáng sớm trên đường cao tốc Kolpino ở thành phố St. Petersburg. Vụ nổ đã khiến một quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Nga thiệt mạng ngay tại chỗ khi đang lái xe ra khỏi sân.

Phản ứng của các bên

Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự đối với cả hai sự cố và nhận định các vụ tấn công nhắm vào những nhân vật ủng hộ Điện Kremlin. Phía chính quyền Ukraine hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận hay nhận trách nhiệm nào liên quan đến hai vụ nổ trong tuần này.

Chuỗi vụ nổ xảy ra trong thời điểm hoạt động ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine đang có những chuyển biến đáng chú ý.

Sau vòng đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại Abu Dhabi (UAE) kết thúc với thỏa thuận trao đổi tù binh nhưng chưa đạt đột phá lớn, các đặc phái viên Mỹ là Jared Kushner và Steve Witkoff đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Theo CNN, ông Kushner thông báo cả Nga và Ukraine đều đã đồng ý để các đối tác châu Âu tham gia vào vòng đàm phán hòa bình tiếp theo.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp tại Dublin (Ireland) vào ngày 13/11 để bàn thảo về nội dung hòa bình và lựa chọn đại diện tham gia bàn đàm phán. Thủ tướng Ireland Micheál Martin cũng lên tiếng ủng hộ việc đưa cả Vương quốc Anh vào tiến trình này bên cạnh các nước EU. Trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh sự tham gia của châu Âu, phía Điện Kremlin tuyên bố muốn thấy sự "thành thật" từ châu Âu trước khi chính thức chấp thuận.

Song song với nỗ lực ngoại giao, các cuộc tập kích qua lại bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vẫn diễn ra ác liệt qua đêm. Báo cáo từ DW cho biết các cuộc không kích của Nga vào hạ tầng năng lượng và các thành phố như Odesa, Zaporizhzhia và Kyiv đã khiến Ukraine đối mặt với tình trạng mất điện, mất nước nghiêm trọng trong mùa đông. Ở chiều ngược lại, Ukraine cũng phóng lượng lớn UAV sang lãnh thổ Nga, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng tại thành phố Volgograd.

Nh.Thạch