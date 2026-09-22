Liên tiếp xảy ra chín trận động đất tại tỉnh Quảng Ngãi

Bản đồ tâm chấn trận động đất có độ lớn 3.6 tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái Đất cung cấp)

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), ngày 22/9 tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra liên tiếp chín trận động đất. Các trận động đất có độ lớn từ 2.7 đến 3.6; trong đó có một trận mạnh 3.6. Theo phân cấp rủi ro thiên tai, tất cả chín trận động đất nêu trên đều ở cấp độ 0, không gây rủi ro thiên tai.

Chuỗi rung chấn ngày 22/9 nối tiếp hoạt động động đất tại tỉnh Quảng Ngãi và Thành phố Đà Nẵng trong những ngày trước đó. Theo số liệu đã công bố, ngày 20/9, tại hai địa phương nêu trên đã ghi nhận bốn trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 2,8; ngày 21/9 tiếp tục xảy ra bảy trận động đất có độ lớn từ 2,6 đến 3,0, trong đó có năm trận tại Măng Bút và hai trận tại các xã Trà Tân, Trà Linh của thành phố Đà Nẵng.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các Khoa học Trái đất, các trận động đất xảy ra những ngày gần đây tại tỉnh Quảng Ngãi, Thành phố Đà Nẵng là động đất kích thích, liên quan đến hoạt động của hồ chứa. Hiện tượng này đã xuất hiện trong những năm qua, thường xảy ra theo chuỗi gồm nhiều trận động đất có độ lớn nhỏ.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh cũng khuyến cáo, các trận động đất hiện nay có độ lớn nhỏ, khó có khả năng gây thiệt hại. Tuy nhiên, người dân cần bình tĩnh, không hoang mang, đồng thời chủ động trang bị kỹ năng ứng phó. Khi xảy ra rung lắc do động đất, người ở trong nhà nên cúi thấp, che đầu và cổ, trú dưới bàn hoặc vật dụng chắc chắn; tránh xa cửa kính, tủ và các đồ vật có thể rơi. Nếu ở ngoài trời, người dân cần tránh xa các đường dây điện, cột điện, nên chạy tới các vùng đất trống. Nếu đang lái xe tham gia giao thông, người dân cố gắng đỗ vào bên đường và dừng lại…

Sau động đất, cần kiểm tra tình trạng nhà ở, công trình và di chuyển đến nơi an toàn nếu phát hiện dấu hiệu hư hỏng. Chính quyền địa phương cần rà soát trường học, trụ sở, hồ đập và các khu vực có nguy cơ sạt lở; kịp thời xử lý dấu hiệu mất an toàn, đồng thời cung cấp thông tin chính xác để người dân tránh tâm lý hoang mang.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất tiếp tục theo dõi các trận động đất này.