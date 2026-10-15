Liên tiếp xảy ra các vụ chìm tàu hàng quanh eo biển Hormuz

Theo Cơ quan Hàng hải và Cảng biển Singapore, tàu container GFS Pride mang cờ Singapore đã bốc cháy rồi chìm. Toàn bộ 21 thành viên thủy thủ đoàn được cứu sống. Các hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ con tàu bị nghiêng, trong khi hàng chục container trôi nổi trên mặt nước (xem video dưới. Nguồn: X/The Hormuz Letter).

Vài giờ sau, tàu Cape Dao mang cờ Antigua và Barbuda cũng chìm gần eo biển này, sau khi trúng một vật thể bay ngày 23/9.

Một tàu khác cũng mang cờ Singapore là GFS Giselle bị tấn công trong cùng ngày, khiến thân tàu bị hư hại. Con tàu vẫn có thể tự di chuyển rời khỏi khu vực và không có thành viên thủy thủ đoàn nào bị thương.

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận tàu GFS Pride đã chìm khi di chuyển theo tuyến đường không được phép và nguy hiểm. Trong tuyên bố được kênh Press TV dẫn lại, Hải quân IRGC nêu rõ: “Các tàu địa phương và ngư dân phải hết sức thận trọng khi di chuyển trên tuyến đường này để tránh va chạm với các container đang trôi nổi trên mặt nước”.

Theo Cơ quan Điều phối Hoạt động Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ngày 14/10, đã xảy ra ít nhất 5 sự cố trong 48 giờ trước đó, trong đó có các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào tàu chở dầu và các tàu thương mại khác tại khu vực xung quanh eo biển Hormuz.

Dữ liệu giám sát của UKMTO cho thấy, các tàu hoạt động trong khu vực đã ghi nhận hàng loạt vụ tấn công với cường độ cao trong những ngày gần đây, riêng ngày 11/10 có 6 tàu bị tấn công.

Có tới 24 tàu đã bị tấn công trong hai tuần tính đến ngày 11/10. Trong số này có ba tàu chở các sản phẩm năng lượng đã qua tinh chế và hai tàu chở dầu thô.

Một nguồn tin an ninh hàng hải bình luận: “Tần suất các cuộc tấn công đang gia tăng, có vẻ như đây là hành động có chủ đích”.

Iran nhiều lần cảnh báo các tàu thuyền không được tìm cách đi qua eo biển Hormuz nếu chưa được nước này chấp thuận. Quân đội Mỹ đang dẫn đường cho các tàu đi qua tuyến hàng hải này theo lộ trình gần bờ biển Oman hơn.

Theo truyền thông Anh, số lượng cuộc tấn công gia tăng cho thấy Iran đang tìm cách đóng cửa hoàn toàn tuyến đường thủy chiến lược này nhằm cản trở nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông muốn hạ giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11.

Chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách khiến dư luận không để ý tới tác động kinh tế của cuộc chiến với Iran khi cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga khiến giá nhiên liệu tăng cao.

Tần suất các cuộc tấn công gia tăng dường như đã khiến lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz sụt giảm mạnh. Iran dường như quyết tâm tăng cường tấn công tàu thuyền trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Theo hai quan chức Iran, gần đây Iran đã bắt đầu sử dụng các chiến thuật mới nhằm vào những tàu vi phạm các lệnh cấm do nước này áp đặt. Chiến lược mới bao gồm thay đổi cả loại hình lẫn tần suất tấn công, trong đó một mục tiêu là tác động đến kết quả bầu cử tại Mỹ. Một quan chức nói: “Mục tiêu là cản trở nỗ lực của Mỹ và các đồng minh nhằm kéo giảm giá dầu toàn cầu”.

Theo hai quan chức trên, quyết định áp dụng chiến lược mới được đưa ra ở cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và được phối hợp chặt chẽ trong toàn bộ hệ thống của nước này.

Một quan chức quân đội Mỹ xác nhận Iran đã thay đổi chiến thuật theo hướng đáng chú ý. Theo quan chức này, sau khi Mỹ phá hủy phần lớn năng lực radar của Iran, IRGC bắt đầu sử dụng các tàu nhỏ chở người làm nhiệm vụ quan sát để xác định mục tiêu tiềm năng, trong đó có các tàu hải quân Mỹ.

Tuần trước, trong một vụ việc chưa từng được công bố trước đó, quân đội Mỹ xác định các nhân viên quan sát của Iran đang hoạt động trên một thuyền nhỏ và truyền thông tin về mục tiêu cho IRGC. Lực lượng Mỹ đã tiếp cận con tàu, yêu cầu những người trên tàu rời đi rồi phá hủy phương tiện.