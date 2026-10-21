Liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ, EVNHANOI đưa ra khuyến cáo sử dụng điện an toàn trong gia đình

Theo thống kê của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 1.502 vụ cháy, đồng thời xảy ra 9 vụ nổ, làm bị thương 18 người. Đáng chú ý, các vụ cháy vẫn tập trung tại những loại hình có nguy cơ cao, với 208 vụ xảy ra tại nhà dân, 138 vụ tại cơ sở công nghiệp, nhà kho, nhà máy và 220 vụ liên quan đến phương tiện giao thông. Ngoài ra, có 35 vụ cháy rừng và các vụ cháy tại nhiều loại hình cơ sở khác. Trong số này, 48 vụ được xác định có mức độ nghiêm trọng từ cấp III trở lên, trong đó nhà dân và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh là những loại hình đáng lưu ý.

Về nguyên nhân, sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm tỷ lệ lớn trong các vụ cháy đã được làm rõ. Cụ thể, trong 942/1.511 vụ được xác định nguyên nhân, có 720 vụ liên quan đến sự cố hệ thống, thiết bị điện; 126 vụ xuất phát từ sơ suất, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, số còn lại do các nguyên nhân khác.

Thực tế này cho thấy, cùng với các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy, việc chủ động kiểm tra hệ thống điện, sử dụng thiết bị đúng hướng dẫn và kịp thời khắc phục những dấu hiệu bất thường là một trong những biện pháp thiết thực để mỗi gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh giảm thiểu nguy cơ cháy nổ ngay từ ban đầu.

Chủ động phòng ngừa từ những thói quen nhỏ là giải pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ cháy nổ, bảo vệ tính mạng và tài sản của mỗi gia đình.

Các nguy cơ mất an toàn điện có thể bắt nguồn từ việc sử dụng thiết bị điện không đúng hướng dẫn, dây dẫn xuống cấp, ổ cắm hoặc phích cắm bị hư hỏng, sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn trên cùng một ổ cắm hoặc để các thiết bị điện hoạt động trong thời gian dài mà không được kiểm tra.

Để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, Tổng Công ty điện lực TP.Hà Nội (EVNHANOI) khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong gia đình; thay thế dây dẫn, ổ cắm, phích cắm và thiết bị điện đã xuống cấp. Các thiết bị có công suất lớn như điều hòa, bếp điện, bình nóng lạnh… cần được đấu nối phù hợp với công suất và có thiết bị bảo vệ riêng. Không sử dụng ổ cắm, dây dẫn có dấu hiệu nóng bất thường, cháy xém hoặc phát ra mùi khét.

Khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ, người dân cần kiểm tra và tắt các thiết bị điện không cần thiết. Đặc biệt, không sạc các thiết bị điện, xe điện tại khu vực kín, thiếu thông thoáng hoặc gần nguồn nhiệt, vật liệu dễ cháy; không để thiết bị sạc hoạt động khi không có người giám sát nếu nhà sản xuất không cho phép.

Bên cạnh việc hướng dẫn sử dụng điện an toàn, EVNHANOI xác định tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ từ điện. Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, đa dạng trên nhiều kênh, hướng trực tiếp tới từng nhóm khách hàng và khu dân cư.

Thông qua hệ thống chăm sóc khách hàng, website, mạng xã hội, ứng dụng và các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, EVNHANOI thường xuyên phổ biến kiến thức về sử dụng điện an toàn, phòng cháy chữa cháy và kỹ năng xử lý khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong hệ thống điện.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, EVNHANOI cũng đang ứng dụng công nghệ để đưa kiến thức an toàn điện đến gần người dân hơn. Mini app "Tư vấn an toàn PCCC trong quản lý và sử dụng điện" trên nền tảng iHanoi được triển khai với sự phối hợp của Công an TP.Hà Nội, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ và EVNHANOI, cung cấp thông tin, hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện. Người dân có thể tiếp cận công cụ này hoàn toàn miễn phí, thuận tiện ngay trên thiết bị di động.

Không chỉ cung cấp thông tin về an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy, Mini App còn tạo điều kiện để người dân được tư vấn ngay từ chính thực tế sử dụng điện của mình. Qua iHanoi, người dân có thể gửi yêu cầu hỗ trợ chỉ với vài thao tác. Sau khi tiếp nhận, thông tin được các cơ quan chức năng phối hợp xử lý, trong đó có lực lượng Công an, ngành Điện và chính quyền địa phương, nhằm tổ chức kiểm tra trực tiếp tại hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh khi có nhu cầu.

Việc tư vấn vì thế không dừng lại ở những khuyến cáo chung. Tại nơi sử dụng điện, lực lượng Cảnh sát PCCC và cán bộ kỹ thuật ngành Điện có thể cùng đánh giá cụ thể hệ thống, từ đường dây, aptomat đến các thiết bị điện và điều kiện bảo đảm an toàn PCCC. Những điểm chưa phù hợp được chỉ ra trực tiếp, đồng thời người dân được hướng dẫn phương án xử lý và các biện pháp phòng ngừa phù hợp với đặc điểm của từng công trình. Qua cách tiếp cận này, kiến thức an toàn được chuyển hóa thành những hướng dẫn cụ thể, giúp người dân dễ nhận biết nguy cơ và chủ động khắc phục ngay tại cơ sở.

Ngoài ra, trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc cần được tư vấn, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của EVNHANOI, phục vụ 24/7, để được tiếp nhận và hỗ trợ kịp thời.

An toàn điện không chỉ là trách nhiệm của ngành điện mà bắt đầu từ ý thức và hành động của mỗi gia đình. Với việc kết hợp giữa tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp và ứng dụng công nghệ, EVNHANOI đang từng bước đưa kiến thức an toàn điện đến gần hơn với người dân, góp phần phòng ngừa từ sớm những nguy cơ cháy nổ và xây dựng môi trường sống an toàn cho cộng đồng.