Liên tiếp xảy ra các trận động đất ở Sơn La và Quảng Ngãi

Động đất xảy ra tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La. Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất

2 trận động đất ở xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La

Thông tin từ Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào lúc 23 giờ 59 phút 21 giây (giờ GMT) ngày 18/10/2026, tức 6 giờ 59 phút 21 giây (giờ Hà Nội) ngày 19/10/2026, một trận động đất có độ lớn M = 4.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.250° vĩ Bắc, 104.120° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12.0 km.

Động đất xảy ra tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Động đất xảy ra tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La. Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất

Cũng trong sáng nay, tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La, vào lúc 6 giờ 35 phút 33 giây (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn M = 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.211° vĩ Bắc, 104.171° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12.0 km. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Xảy ra 7 trận động đất liên tiếp tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi

Trước đó, ngày 18/10, Viện Các Khoa học Trái đất cũng đã liên tiếp phát thông báo về 7 trận động đất xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, trận đầu tiên xảy ra lúc 1 giờ 48 phút 8 giây (giờ Hà Nội). Trận động đất có độ lớn M = 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.985° vĩ Bắc, 108.188° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km.

Đến 2 giờ 58 phút 12 giây (giờ Hà Nội) khu vực này tiếp tục xảy ra một trận động đất có độ lớn M = 2.7 tại vị trí có tọa độ (14.971° vĩ Bắc, 108.174° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.8 km.

Lúc 9 giờ 14 phút 29 giây (giờ Hà Nội), trận động đất có độ lớn M = 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.969° vĩ Bắc, 108.172° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 6.8 km cũng đã xảy ra tại khu vực trên.

Lúc 9 giờ 55 phút 29 giây (giờ Hà Nội) trận động đất có độ lớn M = 3.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.938° vĩ Bắc, 108.153° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.6 km tiếp tục xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Lúc 12 giờ 18 phút 29 giây xảy ra trận động đất có độ lớn M = 2.5 tại vị trí có tọa độ (14.945° vĩ Bắc, 108.170° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Lúc 13 giờ 47 phút 48 giây (giờ Hà Nội) xảy ra trận động đất có độ lớn M = 2.9 tại vị trí có tọa độ (15.019° vĩ Bắc, 108.173° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3 km.

Lúc 22 giờ 12 phút 44 giây xảy ra trận động đất có độ lớn M = 3.0 tại vị trí có tọa độ (14.978° vĩ Bắc, 108.181° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, các trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0.

Động đất là sự rung động mặt đất bởi sự giải phóng đột ngột năng lượng trong vỏ trái đất dưới dạng sóng địa chấn, có thể gây ra biến dạng trên mặt đất, phá hủy nhà cửa, công trình, của cải và sinh mạng con người. Động đất xảy ra hằng ngày trên trái đất, nhưng hầu hết không đáng chú ý và không gây ra thiệt hại. Tuy nhiên, nếu động đất lớn, có thể gây thiệt hại trầm trọng và gây tử vong bằng nhiều cách. Tại Việt Nam, các tỉnh như Điện Biên, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Kon Tum hay Hà Nội… là những tỉnh thành đã từng đón nhận các trận động đất hay rung chấn nhỏ xảy ra trong thời gian qua.