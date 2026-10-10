Liên tiếp xảy ra 2 vụ học sinh ẩu đả dẫn đến thương tích tại Đắk Lắk

Em N.T.D.L. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đa thương tích.

Ngày 9-10, Công an xã Ea Tul cho biết, đang phối hợp với nhà trường, gia đình để điều tra, làm rõ vụ việc nữ sinh N.T.T.V. (2010, trú xã Ea Tul, học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư Mgar, Đắk Lắk) dùng dao đâm trọng thương nữ sinh N.T.D.L. (2012, trú xã Ea Tul, học sinh lớp 9 Trường TH - THCS Nguyễn Đức Cảnh, xã Ea Tul).

Theo thông tin ban đầu, hai nữ sinh này có quen biết nhau từ trước và có xảy ra mâu thuẫn. Ngày 7-10, giữa N.T.T.V. và N.T.D.L. có gọi điện, nhắn tin thách thức lẫn nhau và hẹn gặp nhau tại khu vực nghĩa địa Ea Tar (thôn Thái Bình, xã Ea Tul) để giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đến điểm hẹn, N.T.T.V. mang theo một con dao trong người, còn N.T.D.L. thì rủ thêm 2 người bạn đi cùng.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, cả hai đến khu vực nghĩa địa Ea Tar thì tiếp tục xảy ra cãi cọ và xô xát. Quá trình xâu ẩu, N.T.T.V. dùng con dao mang theo đâm tổng cộng 7 nhát vào đùi, tay, chân và mặt của N.T.D.L. Sau khi gây ra vụ việc, N.T.T.V. đã bỏ về nhà, còn N.T.D.L. được 2 người bạn đi cùng và người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Tul đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp cùng nhà trường và người thân của các học sinh để xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.

Một vụ việc tương tự xảy ra vào chiều 5-10 tại địa bàn xã Quảng Phú (Đắk Lắk) liên quan đến 2 nữ sinh lớp 10 Trường THPT Cư M'gar (xã Quảng Phú). Theo hình ảnh từ clip lan truyền trên mạng xã hội, một nữ sinh mặc áo trắng (được cho là học lớp 10 Trường THPT Cư M'gar) có túm tóc, đánh một nữ sinh mặc đồng phục học sinh đang quỳ gối. Trong clip, nữ sinh áo trắng còn hút thuốc và đưa điếu thuốc dí sát vào mặt bạn. Xung quanh, một số học sinh khác dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc nhưng không có động thái can ngăn.

Theo báo cáo của Trường THPT Cư M'gar, vụ việc xảy ra lúc 16 giờ 25 ngày 5-10, tại một khu nhà trọ trên đường Kim Đồng (xã Quảng Phú). Nữ sinh H. (học lớp 10A7) được xác định đã đánh nữ sinh N.T.U.T. (học cùng lớp). Một số học sinh chứng kiến đã dùng điện thoại quay lại vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội.

Được biết, sự việc bắt nguồn từ lời nói đùa của nữ sinh N.T.U.T. với một bạn học khác, dẫn đến mâu thuẫn. Tuy nhiên, nữ sinh trực tiếp hành hung em T. là người ngoài cuộc, không phải người có mâu thuẫn với em. Sau sự việc, em T. cho biết bản thân rất sợ hãi, lo lắng và không dám đi học. Gia đình em cũng bức xúc trước sự việc, mong nhà trường và cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, xử lý những người liên quan.

Liên quan đến 2 vụ việc học sinh đánh nhau tại xã Ea Tul và xã Quảng Phú, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các trường phối hợp xác minh, hỗ trợ học sinh và tăng cường phòng ngừa bạo lực học đường.

Sở yêu cầu các trường phối hợp với gia đình, cơ sở y tế và chính quyền địa phương chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý cho học sinh bị ảnh hưởng; bố trí hỗ trợ học tập phù hợp, bảo đảm quyền học tập và an toàn của các em. Các trường cũng phải phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan chức năng, rà soát trách nhiệm quản lý và kịp thời báo cáo khi có diễn biến mới.

Hình ảnh nữ sinh N.T.U.T. bị túm tóc, đánh, bắt quỳ và bị dí thuốc lá đang cháy vào mặt.

Thời gian tới, Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các trường phát hiện sớm mâu thuẫn, duy trì kênh tiếp nhận phản ánh an toàn, bảo mật; phối hợp với gia đình quản lý, hỗ trợ học sinh ngoài giờ học, đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và ứng xử trên mạng nhằm phòng ngừa bạo lực học đường.

Từ các vụ việc nêu trên, Sở sẽ yêu cầu rà soát công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý bạo lực học đường; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương và lực lượng Công an.