Liên tiếp vụ cây xanh bật gốc, Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Cây si bên trong tòa nhà ngã, chắn ngang đường Võ Thị Sáu ngày 7/10. Ảnh: dnhuuu.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội định kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức chiều 15/10, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin liên quan hai vụ cây xanh ngã đổ ngày 7-9/10.

Theo Sở Xây dựng, cây đa cổ thụ ngã đổ ngày 7/10 thuộc phạm vi quản lý trong khuôn viên tòa nhà nằm ở góc giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu (phường Tân Định). Trong khi đó, hai cây phượng bật gốc ngày 9/10 trên đường số 30 (phường Tân Hưng) thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Nguyên nhân khiến các cây ngã đổ nói trên vẫn chưa được xác định.

"Khi xảy ra sự cố cây xanh, đơn vị chỉ đạo Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của đơn vị được giao chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh và đề xuất giải pháp phòng ngừa các vụ việc tương tự", Sở Xây dựng cho biết.

Tăng cường kiểm tra cây xanh trước mùa mưa bão

Liên quan công tác phòng ngừa, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết từ đầu mùa mưa, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các địa phương, cơ quan và đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật chủ động rà soát, đánh giá mức độ an toàn của công trình, kịp thời xử lý những nguy cơ có thể gây mất an toàn.

Đối với hệ thống cây xanh đô thị, các đơn vị được yêu cầu kiểm tra cây trên đường phố, trong công viên và khu dân cư; kịp thời xử lý những cây sâu bệnh, già cỗi, có dấu hiệu mục rỗng, nứt thân hoặc nghiêng, tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ.

Giao thông tại đường Điện Biên Phủ và một số đường lân cận ùn ứ do sự cố bật gốc cây ngày 7/10. Ảnh: long_do.

Quá trình rà soát cần đặc biệt chú ý những cây có hệ rễ bị ảnh hưởng do thi công công trình hạ tầng, cây có kích thước lớn và các hàng cây cổ thụ. Những khu vực thường tập trung đông người hoặc có mật độ giao thông cao cũng cần được ưu tiên kiểm tra.

Theo Sở Xây dựng, công tác chăm sóc, bảo dưỡng và bảo đảm an toàn cây xanh được triển khai thường xuyên, đặc biệt trước và trong mùa mưa bão. Ngoài cắt tỉa cành khô, cành có nguy cơ gãy, các đơn vị còn thực hiện những biện pháp như hạ thấp chiều cao cây lớn, thu gọn tán và chọn lọc loại bỏ cành nhánh đối với cây dầu thuộc phân loại 3 nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn.

Đối với những tuyến đường đông phương tiện, có nhiều cây kích thước lớn, Sở chỉ đạo Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật thành phố tăng cường tuần tra, phát hiện dấu hiệu bất thường; đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá bằng các biện pháp kỹ thuật và phương tiện hiện có.

Những cây có khiếm khuyết như nứt, mục, bọng thân hoặc có biểu hiện nghiêng, nhổm gốc sẽ được kiểm tra để có phương án xử lý phù hợp. Trung tâm cũng được yêu cầu tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ, nhất là trong thời điểm mưa bão, đồng thời bố trí phương tiện để chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Tiêu chí đốn hạ cây xanh

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc đốn hạ, thay thế cây xanh được xem xét trong các trường hợp cây chết khô hoàn toàn; suy yếu, không còn khả năng phát triển bình thường và bảo đảm an toàn; hệ rễ bị xâm hại, ảnh hưởng đến khả năng giữ cây; thân cây bị mục, bọng hoặc hư hại nghiêm trọng, có nguy cơ gãy đổ.

Cây bị nghiêng, nhổm gốc và có nguy cơ ngã đổ cao cũng thuộc diện cần xem xét xử lý. Ngoài ra, các đơn vị có thể căn cứ tình trạng thực tế để đề xuất đốn hạ, thay thế trong những trường hợp cụ thể khác nhằm bảo đảm an toàn.

Dù đã triển khai nhiều biện pháp kiểm tra và chăm sóc, Sở nhận định thời tiết cực đoan như mưa dông kéo dài, gió lốc mạnh vẫn có thể khiến cây gãy cành, bật gốc, gây nguy hiểm cho người và phương tiện, đồng thời cản trở giao thông.

Sở khuyến cáo người dân tìm nơi trú ẩn an toàn, hạn chế di chuyển trên các tuyến đường có cây xanh kích thước lớn khi xảy ra giông, lốc; không đứng chờ hoặc trú mưa dưới gốc cây, không dừng, đỗ phương tiện dưới tán cây.

Khi phát hiện cây xanh có dấu hiệu mất an toàn hoặc xảy ra sự cố, người dân có thể phản ánh qua Tổng đài 1022 của TP.HCM để cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý kịp thời.