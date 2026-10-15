Liên tiếp trúng tên lửa, Ukraine cáo buộc bất ngờ về Mỹ - Nga

Hôm 14/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Mỹ hỗ trợ Nga bằng cách không cảnh báo nước này về cuộc tấn công tên lửa sắp tới và làm suy yếu khả năng phản ứng quân sự của Kiev thông qua những thay đổi đối với hệ thống Starlink mà nước này sử dụng trên chiến trường.

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi tỷ phú Elon Musk khôi phục lại hệ thống Starlink, vốn được cho có tốc độ hoạt động chậm chạp. “Tôi hy vọng đó chỉ là một sai lầm, có thể là một vấn đề kỹ thuật lớn. Tôi không biết, nhưng chúng tôi đang yêu cầu được làm điều đó, được bật nó lên”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Sau đó, Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov thông tin hoạt động của Starlink với tốc độ lên đến 160 km/h đang được khôi phục. Đồng thời, máy bay không người lái tấn công và đánh chặn có thể hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, ông Elon Musk cho rằng mọi sự gián đoạn đều là trách nhiệm của chính phủ Mỹ, chứ không phải công ty SpaceX. Ông phân biệt giữa hệ thống Starshield, mà Ukraine dựa vào để liên lạc trên chiến trường và hệ thống vệ tinh dân sự Starlink song song được Ukraine triển khai, nhưng không được phép sử dụng cho hoạt động tấn công.

“Hệ thống Starshield thuộc sở hữu và được kiểm soát bởi chính phủ Mỹ. Mọi giới hạn về tốc độ hoặc việc sử dụng đều do quân đội Mỹ và cuối cùng là Tổng thống Mỹ quyết định”, tỷ phú Elon Musk nói và ám chỉ đến Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hỏa hoạn và khói tại thủ đô Kiev sau cuộc tập kích của Nga hôm 13/10. (Video: Reuters)

Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy “bị phản bội” sau khi ông Trump tuyên bố thỏa thuận cung cấp dầu diesel cho Moskva, quốc gia đang chịu nhiều lệnh trừng phạt, ông Zelensky thẳng thắn nêu quan điểm.

“Thật đau lòng khi Tổng thống Trump chọn một phe, chứ không phải phe của chúng ta. Tôi nghĩ các cố vấn của ông ấy đã sai. Tôi không biết ai đang thúc đẩy ông ấy đi chệch khỏi lẽ phải. Đây không phải là lẽ phải của lịch sử”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cho rằng việc các đồng minh không đưa ra cảnh báo về loạt cuộc tấn công mạnh mẽ vào đêm 13/10 và rạng sáng 14/10 là “hoàn toàn bất công”, đồng thời cáo buộc Nga cố tình coi thường “thỏa thuận ngừng bắn năng lượng” do ông Trump đơn phương tuyên bố.

Quan chức cấp cao ở Kiev cũng xác nhận Mỹ đang đe dọa ngừng cung cấp thông tin tình báo về vụ phóng tên lửa của Nga mà Ukraine sử dụng để ngăn chặn cuộc tấn công. Tuy nhiên, ông Trump lập tức phủ nhận.

Ngoài ra, quan chức quốc phòng cho rằng Washington đứng sau tốc độ truy cập internet chậm hơn được báo cáo trên một số thiết bị đầu cuối. “Rõ ràng là họ Mỹ đang giúp đỡ Nga vì một lý do nào đó”, AFP dẫn lời quan chức cấp cao đưa tin.

Ông Sergey Beskrestnov - cố vấn đối ngoại của Tổng thống Ukraine, đồng thời là chuyên gia về hệ thống thông tin liên lạc và thiết bị bay không người lái thông tin thêm các vụ tấn công và việc hạn chế truy cập Starlink không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

“Thông qua hành động của họ, đối tác của chúng ta đang tước đoạt một trong số ít cơ hội mà chúng ta có để bảo vệ đất nước trước máy bay không người lái Shahed trang bị động cơ phản lực”, ông viết trên Telegram.