3 đối tượng: Nguyễn Đăng Chiến, Giàng A Giang và Giàng A Chái bị bắt giữ cùng gần 170kg ma túy tang vật. Ảnh: CASL

Trước đó, qua hoạt động nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an tỉnh Sơn La, phát hiện một số đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh. Từ đó, chuyên án được xác lập để tập trung đấu tranh, làm rõ. Sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trong hai ngày 11 và 12-11, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy ( Công an) cùng Công an các tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hà Nội tổ chức bắt giữ các đối tượng liên quan.

Tại tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Đăng Chiến (1991, trú xã Việt Tiến, Hưng Yên), thu giữ 3kg ma túy tổng hợp. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm 166,5kg ma túy, gồm: ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên. Tiếp tục truy xét, tại xã Hòa Lạc (TP Hà Nội), lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng liên quan, gồm: Giàng A Giang (1998) và Giàng A Chái (2000, cùng trú xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La).

Đây là kết quả đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh Sơn La, sau đó đưa đi một số tỉnh tiêu thụ. Hiện, Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến công tác đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, BĐBP tỉnh Tây Ninh vừa chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam và Công an tỉnh Tây Ninh đấu tranh thành công Chuyên án TN1126p, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 18-11, BĐBP Tây Ninh phối hợp với Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Quân (1996) và Tống Linh Chi (2000, cùng trú phường Thới Hòa, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Ban chuyên án đã thu giữ hơn 13kg ma túy các loại, 103 triệu đồng, 6 điện thoại ĐTDĐ, 1 ô-tô và nhiều tang vật liên quan.

Hai đối tượng Quân và Chi cùng số ma túy tang vật. Ảnh: CAND

Trước đó, lúc 12 giờ 45 ngày 11-11, trên trục lộ Bắc Chiêng-Cả Bản (đoạn qua ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh), lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Quân và Tống Linh Chi đang dùng ô-tô vận chuyển trái phép ma túy từ khu vực biên giới giáp Campuchia vào nội địa để tiêu thụ. Tại thời điểm bắt quả tang, lực lượng chức năng thu giữ 10kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin, 103 triệu đồng, 4 ĐTDĐ và ô-tô BKS 50E-910.73. Tiếp tục truy xét, Ban chuyên án khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Quân và Tống Linh Chi tại phường Thới Hòa, thu giữ thêm 2kg ma túy dạng đá, 2 ĐTDĐ và nhiều vật chứng liên quan.

Hiện, BĐBP tỉnh Tây Ninh tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý các đối tượng và tang vật theo quy định của pháp luật.