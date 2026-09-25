Liên tiếp triệt phá 2 vụ án buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ xuyên biên giới

Cụ thể, tháng 3-2026, Công ty TNHH Công nghệ AQS làm thủ tục nhập khẩu một container chứa 80 máy chơi game xuất xứ Nhật Bản về Đà Nẵng qua Cảng Tiên Sa, khai báo tổng giá trị 30.200 USD. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế ngày 23-3, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ 80 máy chơi game này đã qua sử dụng (gồm 20 máy Pachinko và 60 máy Pachislot với chất lượng còn lại từ 81% - 85%).

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Lê Thị Thanh Thuận (SN 1983, trú phường Tam Kỳ) và Lê Văn Trường (SN 1990, trú phường Hương Trà) là các đối tượng thực hiện hành vi buôn lậu. Theo đó, ngày 17-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Buôn lậu”. Đến ngày 21-9, lực lượng chức năng đã tống đạt các quyết định tố tụng, bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Thuận và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Trường để tiếp tục điều tra.

Phòng CSKT liên tiếp khởi tố 2 vụ án

Trước đó, ngày 8-7, qua kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên (phường Ngũ Hành Sơn), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm rõ Moon Soo Gil đã móc nối với Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) để vận chuyển trái phép tiền tệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi. Cụ thể, Moon Soo Gil không chuyển tiền trực tiếp mà chuyển tiền Won vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt đứng tên. Sau đó, Trần Thị Thiên nhận và giao số tiền tương ứng bằng Việt Nam đồng cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng. Các giao dịch được chia nhỏ, kết hợp chuyển khoản và giao nhận tiền mặt, trao đổi qua ứng dụng Kakaotalk nhằm che giấu dòng tiền.

Với nhiều thành tích xuất sắc, các đơn vị trực thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế được lãnh đạo phòng biểu dương

Quá trình điều tra xác định, chỉ tính riêng trong tháng 5-2026, Thiên đã nhiều lần quy đổi, chuyển cho Moon Soo Gil tổng cộng 24.250.000 Won. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch từ đầu năm 2026 đến nay ước tính trên 10 tỷ đồng.

Ngày 24-9, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Vụ án hiện đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Tại hội nghị sơ kết Công tác công an 9 tháng đầu năm 2026 của Phòng Cảnh sát kinh tế mới đây, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố đánh giá cao kết quả đạt được của đơn vị, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, rà soát và hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu công tác năm 2026 trước giữa quý IV-2026.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh, Phòng Cảnh sát kinh tế cần tiếp tục phát huy vai trò “Tư lệnh hệ lực lượng”, tăng cường hướng dẫn Công an cấp xã trong công tác nắm tình hình, nhận diện vi phạm, kịp thời phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế ngay từ cơ sở.

Công Hạnh