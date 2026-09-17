Liên tiếp trẻ nhập viện vì nuốt dị vật khi chơi

Bệnh nhi được theo dõi tại bệnh viện sau khi được hỗ trợ lấy dị vật.

Ngày 14/9/2026, bệnh nhi N.G.H., 35 tháng tuổi, trú tại xã Thượng Long (Phú Thọ) được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ sau khi nuốt phải một bộ phận của món đồ chơi tại nhà. Sau khi nuốt dị vật, trẻ chỉ ho húng hắng và không có biểu hiện khó thở.

Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện một dị vật kim loại có bờ sắc, hình dạng giống chiếc búa, nằm trong thực quản. Ê-kíp tiến hành nội soi gắp dị vật. Sau khoảng 5 phút, vật kim loại được lấy ra an toàn. Bệnh nhi sau đó được theo dõi tại bệnh viện.

Dị vật giống hình cái búa được lấy ra từ thực quản của bé trai 3 tuổi.

Trước đó, ngày 11/9/2026, bệnh nhi Đ.G.H., 19 tháng tuổi, trú tại xã Vạn Xuân (Phú Thọ) cũng được đưa đến bệnh viện sau khi nuốt phải một vật giống đầu bu-lông trong lúc chơi tại nhà. Hình ảnh chụp X-quang cho thấy dị vật có bờ tù, nằm tại vị trí ngang mức bờ trái thân đốt sống L5. Các bác sĩ chỉ định thụt cho trẻ và tiếp tục theo dõi diễn biến.

Ngày 9/9/2026, bệnh nhi N.T.Đ., 13 tháng tuổi, trú tại phường Vân Phú (Phú Thọ), được gia đình đưa vào viện trong tình trạng quấy khóc từng cơn, khóc ưỡn người và không ăn uống được. Kết quả X-quang ổ bụng phát hiện 6 dị vật hình tròn, kích thước khoảng 9x8mm. Qua khai thác thông tin, gia đình nhận định trẻ có thể đã nuốt những viên sỏi nhỏ tại trường học. Trẻ được chỉ định thụt nhằm hỗ trợ đưa các dị vật ra ngoài.

Theo các bác sĩ, trẻ nhỏ thường có thói quen cầm, nắm rồi đưa đồ vật vào miệng, vì vậy nguy cơ nuốt dị vật luôn hiện hữu. Dị vật có thể là chi tiết đồ chơi, viên sỏi, đồng xu, linh kiện nhỏ hoặc những vật dụng trong gia đình. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào loại dị vật, kích thước và vị trí mắc. Đáng lưu ý, pin cúc áo, nam châm và vật sắc nhọn có thể gây tổn thương nghiêm trọng đường tiêu hóa, cần được xử trí y tế khẩn cấp.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, cha mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và xử trí kịp thời. Người lớn không được tự móc họng trẻ hoặc tùy tiện áp dụng biện pháp dân gian để đẩy dị vật xuống, bởi những hành động này có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Để phòng ngừa tai nạn, cha mẹ và người chăm sóc cần thường xuyên kiểm tra môi trường sinh hoạt, nhất là khu vực vui chơi của trẻ; cất vật nhỏ, sắc nhọn, pin, nam châm, tiền xu, linh kiện điện tử và chi tiết đồ chơi ngoài tầm với. Đồ chơi phải phù hợp lứa tuổi, có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm tra thường xuyên. Những món bị vỡ, bong chi tiết hoặc có bộ phận nhỏ dễ tháo rời cần được loại bỏ để bảo đảm an toàn cho trẻ.