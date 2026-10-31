Liên tiếp tìm thấy, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Ngày 31/10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 01/10 đến nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ tại xã Ái Tử và 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Vĩnh Linh.

Được biết, các hài cốt liệt sĩ vẫn còn xương, răng cùng nhiều di vật như tăng, võng dù, dao găm, cúc áo, bát B52, thắt lưng, hộp đạn AK, lọ thuốc...

Lực lượng chức năng đang cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ đã được cơ quan chức năng tổ chức lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ; đồng thời, đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 để chăm sóc, hương khói, bảo quản chu đáo.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các khu vực nói trên.

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