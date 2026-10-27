Liên tiếp tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 27/10, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai. Trong ngày, lực lượng chức năng phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy trong đợt hai lên 115 bộ, trong đó 26 bộ có di vật kèm theo.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, để phục vụ công tác tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất và tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát. Ba máy cuốc, một xe ben và hai xe tải 3,5 tấn được huy động để hỗ trợ đào, vận chuyển đất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trước đó, ngày 26/10, lực lượng chức năng tìm thấy thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này, trong đó có một bộ kèm di vật. Khối lượng đất được xử lý trong ngày đạt hơn 630m³. Những kết quả liên tiếp cho thấy công tác tìm kiếm tại Khu B vẫn đang được tiếp tục mở rộng.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 27/10, đợt tìm kiếm thứ hai tại Khu B đã quy tập được 115 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ. Trước đó, trong đợt tìm kiếm đầu tiên, lực lượng chức năng đã tìm thấy 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 27/10, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 846 bộ, trong đó 333 bộ có di vật kèm theo.

Trong tổng số này, có 813 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Khu A có 2 vị trí mộ tập thể, trong khi Khu B có 6 vị trí.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai. Các lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, với mục tiêu đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ, góp phần tri ân những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.