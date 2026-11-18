Sự cố gián đoạn Microsoft 365 kéo dài sang ngày thứ hai làm tê liệt hoạt động của nhiều doanh nghiệp, trường học và cơ quan công quyền toàn cầu. Chưa kịp lắng xuống, ngày 17/11, hàng loạt dịch vụ của Apple tiếp tục gặp trục trặc.

Chuỗi sự cố nối tiếp phơi bày một nghịch lý đáng báo động của kỷ nguyên số: Càng phụ thuộc sâu vào các đế chế công nghệ, xã hội hiện đại càng dễ tổn thương trước những cú vấp nằm ngoài tầm kiểm soát.

Sự cố ngừng hoạt động của Microsoft là lời cảnh báo cho toàn thế giới.

Microsoft gián đoạn diện rộng, Apple nối gót gặp trục trặc

Ngày 12/11, hệ sinh thái Microsoft 365 cùng Outlook, Teams và nhiều dịch vụ lõi của tập đoàn này đồng loạt gặp trục trặc, đẩy người dùng tại nhiều khu vực vào cảnh mất kết nối với các công cụ làm việc thiết yếu. Theo Reuters, nền tảng theo dõi sự cố Downdetector đã ghi nhận tới 138.058 lượt báo lỗi Outlook tại Mỹ vào thời điểm cao điểm (khoảng 13h ngày 12/11, giờ địa phương), bên cạnh hơn 38.000 lượt báo cáo liên quan đến Microsoft 365.

Dù con số từ Downdetector chỉ phản ánh lượng phản hồi do người dùng gửi lên chứ không phải tổng số khách hàng chịu thiệt hại thực tế, quy mô thống kê này vẫn cho thấy sức lan tỏa đáng ngại của sự cố. Thậm chí, các kết nối Microsoft 365 phục vụ cho hai "gã khổng lồ" AI là OpenAI và Anthropic cũng bị ảnh hưởng kéo theo.

Tình trạng gián đoạn kéo dài sang tận ngày 13/11 trong khi đội ngũ kỹ thuật của Microsoft chật vật khôi phục các cụm máy chủ. Tạp chí WIRED cho biết những nỗ lực khắc phục ban đầu đã không diễn ra như kịch bản dự tính, khiến hàng loạt tổ chức toàn cầu rơi vào cảnh tê liệt giao tiếp nội bộ.

Hậu quả lập tức lan sang nhiều lĩnh vực trọng yếu của đời sống.

Tại Australia, hàng loạt trường học, cơ sở y tế và tòa án bị đình trệ hoạt động thi cử, khám chữa bệnh và luân chuyển hồ sơ.

Ở Anh, nhiều đơn vị cảnh sát không thể tiếp nhận trình báo tội phạm trực tuyến, đồng thời một số dịch vụ thuộc Hệ thống Y tế Quốc gia (NHS) cũng bị ảnh hưởng.

Tại Nhật Bản, nhiều cơ quan công quyền buộc phải quay về phương thức gọi điện thoại truyền thống hoặc dùng các ứng dụng nhắn tin thay thế do không thể truy cập Outlook.

Lý giải về sự cố, Microsoft cho biết một số máy chủ bất ngờ không vượt qua quy trình kiểm tra tình trạng vận hành, dẫn đến hiệu ứng domino khi tải hệ thống dồn ứ sang phần hạ tầng còn lại. Tập đoàn này khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu của một cuộc tấn công mạng.

Chưa đầy một tuần sau, đến ngày 17/11, đến lượt Apple xác nhận sự cố kỹ thuật làm gián đoạn hàng loạt dịch vụ khách hàng, bao gồm cả iCloud và ví điện tử Apple Pay.

Theo Reuters, Downdetector ghi nhận đỉnh điểm có khoảng 2.300 lượt báo lỗi Apple Pay và 1.800 lượt báo lỗi iCloud tại Mỹ. Apple cho biết nguyên nhân bắt nguồn từ một bản cập nhật nội bộ, đồng thời bác bỏ khả năng bị tấn công mạng. Phần lớn hệ thống đã được khôi phục ngay trong ngày.

Cùng thời điểm, Google cũng phải vội vã lên tiếng trấn an dư luận khi khẳng định chưa ghi nhận bằng chứng về sự cố Gmail diện rộng, sau khi tin đồn lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Theo TechCrunch, hành động phản ứng nhanh này cho thấy tâm lý bất an ngày càng lớn của người dùng trước mọi biến động tại các nền tảng công nghệ lớn, ngay cả khi thông tin chưa được kiểm chứng.

Một điểm lỗi có thể kéo theo cả hệ thống

Vấn đề đáng lo ngại không nằm ở bản thân các lỗi kỹ thuật tại Microsoft hay Apple, mà ở phạm vi ảnh hưởng khi những dịch vụ này đã trở thành công cụ làm việc hàng ngày của hàng triệu cá nhân và tổ chức.

Microsoft không đơn thuần cung cấp phần mềm văn phòng. Outlook, Teams và các dịch vụ đám mây của hãng được tích hợp trực tiếp vào quy trình vận hành của doanh nghiệp, trường học và cơ quan nhà nước.

Khi email không thể truy cập, cuộc họp trực tuyến bị gián đoạn và dữ liệu ngừng đồng bộ, tác động lập tức vượt ra ngoài phạm vi của một ứng dụng gặp lỗi.

Theo tạp chí WIRED, Microsoft có vị thế đặc biệt trong hạ tầng công nghệ toàn cầu nhờ sự hiện diện lâu dài từ thời kỳ máy tính cá nhân. Nhiều tổ chức đã dùng hệ điều hành Windows suốt hàng chục năm, sau đó tiếp tục đưa các công cụ làm việc của hãng vào hoạt động cốt lõi. Sự gắn bó lâu năm này khiến việc chuyển sang nhà cung cấp khác không thể thực hiện trong thời gian ngắn.

Rủi ro nằm ở hiện tượng được gọi là "điểm lỗi đơn" (single point of failure): Chỉ một thành phần gặp trục trặc cũng có thể làm gián đoạn toàn bộ quy trình phụ thuộc vào nó.

Khi dữ liệu, liên lạc và công cụ vận hành cùng nằm trong một hệ sinh thái, khả năng duy trì hoạt động của tổ chức cũng phụ thuộc vào độ ổn định của nhà cung cấp.

Những sự cố vừa qua cho thấy ngay cả các hệ thống quy mô toàn cầu cũng không tránh khỏi lỗi vận hành. Việc nhiều máy chủ bất ngờ ngừng hoạt động, tải hệ thống dồn lên hạ tầng còn lại và quá trình khắc phục ban đầu không diễn ra như dự kiến đã khiến gián đoạn của Microsoft kéo dài sang ngày thứ hai.

Trường hợp Apple cũng cho thấy một bản cập nhật nội bộ có thể gây gián đoạn đồng thời nhiều dịch vụ trong cùng hệ sinh thái. Điều này phơi bày nghịch lý của hạ tầng số hiện đại: quy mô càng lớn, mức độ phụ thuộc càng sâu, rủi ro lan truyền khi xảy ra sự cố càng khó kiểm soát. Một trục trặc kỹ thuật tại nhà cung cấp không còn là vấn đề riêng của một sản phẩm, mà có thể kéo theo sự đình trệ trong hoạt động của hàng loạt tổ chức và người dùng.

Bài toán dự phòng khi vẫn phụ thuộc vào Big Tech

Ngay sau cú vấp của Microsoft, giới chuyên gia công nghệ và nhiều nhà hoạch định chính sách đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng hạ tầng số toàn cầu bị chi phối bởi một nhóm nhỏ tập đoàn công nghệ.

WIRED dẫn chứng trường hợp của Pháp - quốc gia đang tích cực phát triển các giải pháp mã nguồn mở cho hội họp trực tuyến và phần mềm văn phòng nhằm giảm sự lệ thuộc vào những nền tảng như Zoom hay Microsoft Teams. Nhiều sáng kiến tương tự cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ trên khắp châu Âu.

Tuy nhiên, việc thay thế hoàn toàn các nền tảng thống trị thị trường không phải là bài toán ngày một ngày hai. Quá trình dịch chuyển hệ thống đòi hỏi nguồn lực tài chính khổng lồ, thời gian dài, tính tương thích kỹ thuật và bài toán di dời khối lượng dữ liệu khổng lồ. Đối với nhiều doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, việc dứt bỏ một hệ sinh thái đã vận hành trơn tru nhiều năm thậm chí có thể phát sinh những rủi ro bảo mật và vận hành mới.

Theo ông Swapneel Patnekar, Giám đốc điều hành công ty an ninh mạng Shreshta IT Technologies, bài học cốt lõi là các tổ chức phải phân loại được đâu là dịch vụ sống còn và thiết lập sẵn phương án dự phòng độc lập khi hệ thống chính ngừng hoạt động.

Điều này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp và cơ quan công quyền phải chủ động xây dựng các kênh liên lạc thay thế, duy trì bản sao dữ liệu độc lập ngoài đám mây chính, thiết lập quy trình làm việc ngoại tuyến (offline) và kịch bản duy trì các dịch vụ thiết yếu trong thời gian chờ đợi nhà cung cấp khắc phục sự cố.

Thế giới có thể chưa đủ khả năng tách rời khỏi quỹ đạo của Big Tech, nhưng không thể tiếp tục đánh cược toàn bộ năng lực vận hành vào sự ổn định của một vài nền tảng.

Trong nền kinh tế số hiện đại, sức mạnh công nghệ không chỉ được đo bằng tốc độ xử lý hay sự tiện lợi, mà còn nằm ở bản lĩnh duy trì nhịp đập hoạt động ngay cả khi những hệ thống quan trọng nhất bất ngờ tắt lịm.

Nguồn: Tổng hợp