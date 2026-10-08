Liên tiếp rùa biển trong Sách đỏ lên đảo Hòn Cau đẻ trứng

Một góc ở Khu bảo tồn biển Hòn Cau, tỉnh Lâm Đồng, sáng 8/10.

Ngày 8/10, đại diện Ban Quản lý (BQL) Khu bảo tồn biển Hòn Cau (tỉnh Lâm Đồng) cho biết tổ tuần tra phát hiện một rùa mẹ lên Bãi Tàu đẻ trứng sau đêm mưa lớn. Rùa mẹ đẻ 82 trứng trong đêm 7/10, toàn bộ được chuyển về khu ấp gần trạm kiểm soát, có rào chắn bảo vệ.

Qua dấu vết và hình dáng quan sát được, lực lượng bảo tồn xác định đây là vích (Chelonia mydas), ước nặng 80-90 kg, nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Trứng vích thường nở sau khoảng 45-60 ngày, tùy nhiệt độ. Khi rùa con chui khỏi ổ, lực lượng bảo tồn sẽ tiếp tục theo dõi và hỗ trợ chúng trở về biển.

Đây là lần thứ 6 trong năm Hòn Cau ghi nhận rùa biển lên đảo sinh sản. Lần gần nhất, tối 11/9, một vích mẹ nặng khoảng 90 kg lên đảo, liên tục đào 2-3 vị trí khác nhau trước khi chọn chỗ đẻ 101 trứng.

Rùa mẹ lên Bãi Tàu, Khu bảo tồn biển Hòn Cau, đẻ 82 trứng tối 7/10.

Từ đầu năm đến nay, khu bảo tồn ghi nhận rùa biển lên sinh sản tại 3 bãi gồm Bãi Nhất, Bãi Tàu và Bãi Ba Hòn. Trong đó, 3 lượt rùa đẻ tại khu vực an toàn nên trứng được giữ nguyên tại bãi. 3 lượt phải di dời trứng về khu ấp để bảo vệ.

Đại diện BQL Khu bảo tồn biển Hòn Cau nhận định vích tiếp tục trở lại đảo sinh sản là tín hiệu tích cực đối với công tác bảo tồn. Các bãi biển tại đây vẫn có điều kiện tương đối an toàn, phù hợp để rùa biển lên đẻ trứng. Sự trở lại của vích cũng cho thấy môi trường sống tại khu vực đang được duy trì và hệ sinh thái biển được bảo vệ.

Khu bảo tồn biển Hòn Cau thuộc xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, có tổng diện tích khoảng 12.500 ha, trong đó đảo Hòn Cau rộng 140 ha. Đây là một trong những khu vực rùa biển thường tìm về sinh sản, chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm.

Dấu vết rùa mẹ lên Bãi Tàu, Khu bảo tồn biển Hòn Cau, đẻ trứng tối 7/10.

Hoạt động theo dõi rùa sinh sản đã được thực hiện nhiều năm tại Hòn Cau. Năm 2013, khu bảo tồn ghi nhận ổ vích đầu tiên với 154 trứng. Năm 2017, có 15 cá thể lên đảo, đẻ tổng cộng 1.389 trứng. Đến năm 2024, khu vực ghi nhận 6 lượt rùa lên bãi đẻ.

Rùa xanh, thường gọi là vích (Chelonia mydas), là một trong 7 loài rùa biển được ghi nhận tại Việt Nam. Loài này chủ yếu xuất hiện và sinh sản tại đặc khu Côn Đảo (TP.HCM).

Theo các tài liệu khoa học, trọng lượng tối đa của vích biển khoảng 46-50 kg. Tuy nhiên, tại các vùng biển phía Nam, ngư dân từng phát hiện và thả về biển những cá thể vích có kích thước bất thường, thường nặng 100-120 kg.

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Châu Sa