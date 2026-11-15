Liên tiếp phát hiện, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ ở Khe Sanh

Ngày 15/11, thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 cho biết, đơn vị vừa phát hiện, quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cụt, khối 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, ngày 13 và 14/11, lực lượng tìm kiếm của đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại khu vực 2, đồi Khe Cụt. Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện và cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ.

Đáng chú ý, tại các vị trí phát hiện hài cốt còn có nhiều di vật của bộ đội như tăng, võng còn nguyên tấm, dây dù, cúc áo, cúc quần và dây thắt lưng.

Lực lượng chức năng phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337

Đặc biệt, tại vị trí hài cốt liệt sĩ thứ 3, lực lượng tìm kiếm phát hiện một chiếc bút máy Kim Sinh, trên thân bút có khắc chữ "N" và hình bông hoa bên cạnh. Cùng với đó là 2 đồng xu mệnh giá 5 xu.

Như vậy, qua các đợt tìm kiếm từ ngày 30/10 đến 14/11, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã phát hiện, quy tập tổng cộng 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Hiện, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã đưa các hài cốt liệt sĩ về nhà quản trang để bảo quản, phục vụ công tác xác minh danh tính theo quy định. Đồng thời, tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực lân cận.

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