Liên tiếp phát hiện hai vụ vận chuyển ma túy trên xe khách

Cục Hải quan vừa cho biết, thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng Hải quan đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 02 vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép chất nghi là ma túy qua biên giới trong tháng 10/2026. Các vụ việc đang được xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, ngày 11/10/2026, Chi cục Hải quan khu vực XI (Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ vụ việc có dấu hiệu vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 18 gói ni lông màu trắng chứa thảo mộc nghi là cần sa, được cất giấu trong các thùng carton, với tổng khối lượng gần 9kg. Theo thông tin ban đầu, số hàng được gửi từ Thái Lan, quá cảnh qua Lào và vận chuyển vào Việt Nam bằng xe ô tô khách.

Đối tượng và gần 9kg cần sa bị thu giữ

Vụ việc có sự phối hợp của Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng; Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan; Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI cùng lực lượng Công an tại Hà Nội và Bắc Ninh.

Trước đó, vào hồi 13h17 ngày 02/10/2026, trong quá trình kiểm tra, giám sát hành lý, phương tiện vận tải nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Hải quan phát hiện trên xe ô tô khách có 4 thùng carton chứa 48 hộp kim loại. Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 hộp kim loại chứa các gói đựng chất hỗn hợp nghi là các bộ phận của cây cần sa đã được xay nhuyễn.

Số cần sa xay nhuyến giấu trong các hộp kim loại

Theo Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, tang vật thu giữ là ma túy loại cần sa, có khối lượng gần 2kg. Trên cơ sở kết quả giám định, vụ việc đã được chuyển sang giai đoạn khởi tố để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.