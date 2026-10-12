Liên tiếp phát hiện điểm bẫy chim tại nhiều địa phương

Chiều 12/10, lực lượng liên ngành gồm Công an xã, Kiểm lâm và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Xuân Quang kiểm tra khu vực cánh đồng thôn Làng Bạc, phát hiện khoảng 100 m lưới bẫy chim. Toàn bộ số lưới được tháo dỡ, thu gom.

Đây là vụ thứ hai được phát hiện tại Xuân Quang trong ba ngày. Trước đó, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 10/10, lực lượng liên ngành của xã tháo dỡ khoảng 200 m lưới bẫy chim tại khu vực đồng ruộng thôn Nhò Trong.

Lực lượng liên ngành xã Xuân Quang tháo dỡ lưới bẫy chim tại thôn Làng Bạc chiều 12/10.

Không riêng Xuân Quang, những ngày gần đây, nhiều địa phương trong tỉnh cũng phát hiện, xử lý các điểm bẫy chim.

Chiều 12/10, tại xã Bản Liền, Công an xã phối hợp Trạm Kiểm lâm phát hiện, bắt quả tang một trường hợp sử dụng loa bluetooth và lồng bẫy săn chim chích chòe than. Tổ công tác lập biên bản, tạm giữ hai cá thể chim còn sống cùng các dụng cụ liên quan để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, tại các xã Gia Hội, Nghĩa Đô, Bát Xát, Hợp Thành... lực lượng chức năng cũng đã tháo dỡ nhiều lưới bẫy chim cùng các thiết bị phát âm thanh dẫn dụ.

Việc liên tiếp phát hiện các điểm bẫy cho thấy nguy cơ săn bắt chim trái phép vẫn xuất hiện trong mùa di cư, từ đồng ruộng, bãi trống đến khu vực đồi rừng. Các lực lượng chức năng tiếp tục nắm tình hình, kiểm tra những khu vực có nguy cơ và vận động người dân kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện hành vi săn bắt, đặt bẫy chim hoang dã trái phép.