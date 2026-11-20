Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô BKS 75C-087.xx có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc từ Đông Hà (Quảng Trị) đến Huế, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã bố trí tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến và tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển nhiều mặt hàng do nước ngoài sản xuất, gồm: 240 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu KONE (Thái Lan), 144 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu MITINE (Thái Lan), 360 hộp nhãn hiệu OAIS (Thái Lan), 5 hộp hàng nhãn hiệu TAWAKO RERFECT và 10 nồi cơm điện nhãn hiệu SHARP.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên. Tổng giá trị hàng hóa ước tính hơn 100 triệu đồng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát và kiểm tra tải trọng phương tiện, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô BKS 50H-141.xx do Trương Đình Hải (SN 1996, trú tại TDP 5, xã A Lưới 2, TP Huế) điều khiển có hành vi chở hàng vượt quá trọng tải cho phép từ trên 10% đến 30%.

Số mỹ phẩm, hàng hóa do nước ngoài sản xuất được phát hiện trên xe ô tô. (Ảnh: CSGT TP Huế)

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và Công ty TNHH TMDV VCDL Xuân Thảo (địa chỉ tại số 264 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh) về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm quy định về tải trọng.

Đáng chú ý, trong quá trình yêu cầu hạ tải, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện khoảng 5 tấn vải và 3 bao áo khoác không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.