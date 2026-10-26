Liên tiếp phát hiện các đối tượng tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Rạng sáng 14/10/2026, Công an xã Phú Xuyên kiểm tra hành chính nơi ở của Tạ Quang Ngọc (sinh năm 2001, trú tại thôn Nam Quất, xã Phú Xuyên, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, Ngọc cùng Lâm Hồng Minh (sinh năm 2004, cùng trú tại địa chỉ trên) khai nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 0,113 gam ma túy methamphetamine.

Hai đối tượng Ngọc và Minh

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Tạ Quang Ngọc và Lâm hồng Minh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Trước đó vào sáng ngày 8/10, quá trình tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Phú Xuyên phát hiện Nguyễn Quốc Huy (SN 1994, HKTT: thôn Mỹ Lâm, xã Phú Xuyên, Hà Nội) có dấu hiệu nghi vấn đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Quá trình làm việc, Huy tự nguyện giao nộp 0,171 gam là ma tuý loại methamphetamine và dụng cụ sử dụng ma túy. Công an xã Phú Xuyên đã thu mẫu và xét nghiệm ma túy trong cơ thể của Nguyễn Quốc Huy cho kết quả dương tính loại Methamphetamine.

Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Huy phục vụ điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Công an xã Phú Xuyên trong phát hiện, đấu tranh và xử lý tội phạm liên quan đến ma túy ngay tại địa bàn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.