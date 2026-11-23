Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả... dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, lúc 15 giờ 30 phút ngày 21-11, tại khu vực cảng thuộc phường Hồng Bàng (Hải Phòng), lực lượng trinh sát của đơn vị khống chế bắt quả tang đối tượng Ngô Thị H. (sinh năm 1993, thường trú tại xã Chí Minh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiến hành đấu tranh mở rộng vụ án, đơn vị thi hành lệnh giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Huy H. (sinh năm 1987, thường trú tại phường Ngô Quyền) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 0,72gram Metthamphetamine, 1 xe máy và 2 điện thoại.

Đối tượng Đinh Huy H. và Ngô Thị H. tại thời điểm bị phát hiện, bắt giữ.

Vào hồi 16 giờ cùng ngày, một tổ công tác khác của đơn vị làm nhiệm vụ tại khu vực cảng Hải Phòng, thuộc phường Ngô Quyền phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng gồm: Lò Văn B. (sinh năm 2002) và Lò Văn M. (sinh năm 1993), cùng thường trú tại xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 1,53 gram heroine.

Đối tượng Lò Văn M. và tang vật.

Trước đó, tại tỉnh Thanh Hóa, thực hiện công tác phối hợp nghiệp vụ, vào hồi 12 giờ, ngày 20-11, tại khu vực ven biển phường Sầm Sơn, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) khống chế bắt quả tang hai đối tượng gồm Nguyễn Hữu C. và Lê Văn L. cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 4kg ma túy loại “cỏ Mỹ” và 2 điện thoại.

Tang vật, trong đó có 4kg ma túy loại “cỏ Mỹ” được thu giữ tại Thanh Hóa.

Hiện các vụ việc đang được Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, phối hợp mở rộng điều tra và bàn giao các đối tượng, tang vật cho công an các địa phương xử lý theo thẩm quyền.