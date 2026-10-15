Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí

Hai đối tượng Sộng Sịa Dê và Sộng Bả Lại cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Quàng Hùng

Lúc 15 giờ ngày 13/10, Đồn Biên phòng Mường Cai phối hợp với tổ công tác Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tuần tra biên giới tại khu vực mốc 195, thuộc bản Huổi Khe, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Sộng Bả Lại (sinh năm 1989) và Sộng Sịa Dê (sinh năm 1986), cùng trú tại bản Nà Kham, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí.

Tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng quân dụng (bắn bằng khí nén), 1 bơm khí, 50 viên đạn, 1 điện thoại di động và 1 xe máy. Qua điều tra ban đầu, hai đối tượng khai nhận đã mua 2 khẩu súng trên mạng xã hội facebook với giá 1,5 triệu đồng/khẩu; số đạn được hai đối tượng góp tiền mua với giá 600 nghìn đồng, nhằm mục đích đi săn bắn.

Trước đó, lúc 18 giờ 40 phút ngày 7/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực bản Huổi Bua, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La, tổ công tác Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phát hiện, bắt giữ đối tượng Sồng A Trình (sinh năm 1991, trú tại bản Huổi Bua, xã Mường Hung) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí; thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng tự chế, 105 viên đạn, 1 điện thoại di động và 1 xe máy.

Ngày 26/8/2026, tại bản Mo, xã Chiềng Khương, tỉnh Sơn La, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phát hiện, bắt quả tang đối tượng Tòng Văn Quân (sinh năm 2004, trú tại bản Mo, xã Chiềng Khương) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí và ma túy; thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 150 viên ma túy tổng hợp và 1 xe máy.

Hiện, đơn vị đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.