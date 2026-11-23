Tâm điểm của ngày thi đấu 23.11 là kình ngư trẻ Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội), khi cô tiếp tục khẳng định phong độ xuất sắc bằng hai tấm Huy chương vàng (HCV) cá nhân, cùng những kỷ lục mới.

Kình ngư Thúy Hiền (giữa) trên bục nhận huy chương

Ở chung kết 50m tự do nữ, kình ngư sinh năm 2009 cán đích đầu tiên với thành tích 25 giây 85, phá kỷ lục Đại hội cũ là 26 giây 20. Đây là chiến thắng thuyết phục của Thúy Hiền trước các đối thủ mạnh, trong đó có Phạm Thị Vân (Thanh Hóa), giành Huy chương bạc (HCB) với thành tích 26 giây 00. Huy chương đồng (HCĐ) thuộc về Nguyễn Diệp Phương Trâm (TP.HCM) với thông số 26 giây 22.

Dù 25 giây 85 chưa phải thành tích tốt nhất của Thúy Hiền tại cự ly 50m tự do ở bể dài 50m, bởi cô từng đạt 25 giây 70 tại SEA Games 33 năm 2025 ở Thái Lan, nhưng kết quả này tiếp tục khẳng định sự tiến bộ và khả năng duy trì phong độ của kình ngư trẻ trên đường đua tốc độ.

Không dừng lại ở đó, Thúy Hiền tiếp tục tỏa sáng trong chung kết 100m ếch nữ khi giành HCV với thành tích 1 phút 10 giây 24, vượt qua Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh), người về nhì với thông số 1 phút 10 giây 94.

Đặc biệt, thành tích của Thúy Hiền đã phá cả kỷ lục quốc gia cũ 1 phút 10 giây 27 và kỷ lục Đại hội 1 phút 10 giây 64, đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của kình ngư 17 tuổi. Kỷ lục quốc gia 1 phút 10 giây 27 trước đó được Thúy Hiền thiết lập tại Giải vô địch nhóm tuổi trẻ châu Á 2026.

Trước đó, trong ngày thi đấu mở màn 22.11, Thúy Hiền cũng giành hai HCV ở các nội dung 50m ếch và 100m tự do nữ. Tại cự ly 50m ếch, cô đạt thành tích 31 giây 73, phá kỷ lục quốc gia cũ 31 giây 95. Trong khi đó, thông số 56 giây 10 ở nội dung 100m tự do giúp Thúy Hiền xô đổ kỷ lục Đại hội cũ 56 giây 99.

Như vậy, chỉ sau hai ngày tranh tài, Nguyễn Thúy Hiền đã giành 4 HCV cá nhân ở các nội dung 50m tự do, 100m tự do, 50m ếch và 100m ếch, đồng thời liên tiếp thiết lập những cột mốc thành tích mới.

Đáng chú ý, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, khi mới 13 tuổi, Thúy Hiền từng gây tiếng vang khi đạt thành tích 26 giây 59 ở vòng loại 50m tự do nữ, phá kỷ lục Đại hội cũ 26 giây 70 do Nguyễn Thị Ánh Viên nắm giữ. Ở chung kết, cô tiếp tục nâng thành tích lên 26 giây 20 và cùng Phạm Thị Vân được trao HCV. Bốn năm sau, Thúy Hiền một lần nữa chinh phục đỉnh cao ở chính nội dung này, với một kỷ lục mới.

Thanh Bảo cũng thi đấu xuất sắc

Bên cạnh dấu ấn của Thúy Hiền, kình ngư Phạm Thanh Bảo (Vĩnh Long) cũng có màn trình diễn xuất sắc khi giành HCV nội dung 100m ếch nam với thành tích 1 phút 00 giây 47. Thông số này giúp anh phá kỷ lục quốc gia cũ 1 phút 00 giây 85, đồng thời xô đổ kỷ lục Đại hội 1 phút 01 giây 76 do chính mình thiết lập.

Trong cuộc đua chung kết, Thanh Bảo thể hiện phong độ ấn tượng, vượt qua các đối thủ cạnh tranh để cán đích đầu tiên. Tạ Minh Hiếu (Hải Phòng) giành HCB với thành tích 1 phút 03 giây 95, trong khi Nguyễn Hữu Kim Sơn (Đà Nẵng) giành HCĐ với thông số 1 phút 04 giây 20.

Chiến thắng này càng có ý nghĩa với Thanh Bảo khi một ngày trước đó, anh giành HCB nội dung 50m ếch nam với thành tích 27 giây 50, xếp sau Watson Nguyễn (An Giang), người giành HCV với thông số 27 giây 09. Đáng chú ý, thành tích của cả hai kình ngư đều vượt qua các mốc kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội trước đó.

Mỹ Tiên cũng đã kịp ghi dấu ấn tại Đại hội

Ở nội dung 400m tự do nữ, Võ Thị Mỹ Tiên tiếp tục ghi dấu ấn khi đạt thành tích 4 phút 18 giây 14, phá kỷ lục Đại hội cũ 4 phút 21 giây 34 do Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) thiết lập tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Kết quả này cho thấy sự cạnh tranh và tiến bộ về thành tích ở các cự ly bơi nữ.

Không chỉ ở các nội dung cá nhân, đường đua tiếp sức cũng chứng kiến kỷ lục mới được thiết lập. Tại chung kết tiếp sức 4x200m tự do nữ, bốn kình ngư của đoàn Quân đội gồm Nguyễn Thị Ánh Viên, Lê Huỳnh Tú Uyên, Phan Thị Thuý An, Nguyễn Thuý Hiền đã đạt thành tích 8 phút 22 giây 28, phá kỷ lục Đại hội cũ 8 phút 34 giây 50 do các VĐV TP.HCM thiết lập tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Những cuộc tranh tài tại Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ diễn ra trong không khí sôi nổi, với sự cổ vũ của đông đảo khán giả và các đoàn thể thao. Công tác tổ chức, điều kiện cơ sở vật chất và hệ thống phục vụ thi đấu đã góp phần tạo môi trường thuận lợi để các VĐV phát huy khả năng, cạnh tranh quyết liệt và chinh phục những cột mốc thành tích mới.

Việc liên tiếp xuất hiện các kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội ngay trong những ngày đầu tranh tài không chỉ khẳng định chất lượng chuyên môn của môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, mà còn cho thấy sự tiến bộ của nhiều tuyển thủ. Đây cũng là dịp quan trọng để đánh giá lực lượng, phát hiện những nhân tố triển vọng, qua đó tạo nền tảng cho bơi lội Việt Nam hướng tới các mục tiêu lớn hơn trên đấu trường khu vực và quốc tế.