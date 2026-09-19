Liên tiếp khởi tố 2 đối tượng về hành vi chiếm đoạt tiền thu hộ (COD) của khách hàng
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa liên tiếp khởi tố 2 vụ án, khởi tố 2 bị can, gồm: Hoàng Lý Hùng (sinh năm 1994, trú tại thôn Gia Kè, xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) và Bùi Văn Đức (sinh năm 2002, trú tại thôn 10, xã Tân Long, tỉnh Tuyên Quang) cùng về tội tham ô tài sản quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự.
Hai đối tượng trên liên quan đến việc lợi dụng nhiệm vụ giao hàng để chiếm đoạt tiền thu hộ (COD) của tổng số 34 đơn hàng. Theo tài liệu điều tra, thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng lợi dụng vị trí việc làm là nhân viên giao hàng (shipper) sau khi giao hàng và thu tiền của khách, các đối tượng không nộp số tiền thu hộ (COD) về doanh nghiệp (hoạt động trong lĩnh vực giao hàng) mà giữ lại để chi tiêu cá nhân, trả nợ hoặc sử dụng vào mục đích khác; thậm chí đối tượng còn dùng tiền thu của đơn hàng sau để bù vào khoản tiền đã sử dụng trước đó. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định pháp luật.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/phap-luat/202609/lien-tiep-khoi-to-2-doi-tuong-ve-hanh-vi-chiem-doat-tien-thu-ho-cod-cua-khach-hang-ce15f19/