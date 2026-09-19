Liên tiếp khởi tố 2 đối tượng về hành vi chiếm đoạt tiền thu hộ (COD) của khách hàng

Từ trái qua phải là hai đối tượng Bùi Văn Đức và Hoàng Lý Hùng.

Hai đối tượng trên liên quan đến việc lợi dụng nhiệm vụ giao hàng để chiếm đoạt tiền thu hộ (COD) của tổng số 34 đơn hàng. Theo tài liệu điều tra, thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng lợi dụng vị trí việc làm là nhân viên giao hàng (shipper) sau khi giao hàng và thu tiền của khách, các đối tượng không nộp số tiền thu hộ (COD) về doanh nghiệp (hoạt động trong lĩnh vực giao hàng) mà giữ lại để chi tiêu cá nhân, trả nợ hoặc sử dụng vào mục đích khác; thậm chí đối tượng còn dùng tiền thu của đơn hàng sau để bù vào khoản tiền đã sử dụng trước đó. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định pháp luật.