Bắt đầu từ 15h chiều nay, giá các mặt hàng xăng dầu giảm mạnh. Giá xăng E5 RON92 giảm 823 đồng/lít còn 18.576 đồng/lít; xăng E10 RON95 III giảm 745 đồng/lít còn 19.100 đồng/lít. Dầu diesel giảm 574 đồng/lít về 26.347 đồng/lít.

Giá xăng giảm liên tiếp nhiều kỳ (Ảnh: Hồng Hạnh).

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học là 200 đồng/lít; Dầu mazut là 800 đồng/lít.

Theo Bộ Công thuơng, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành lần này chịu tác động đan xen của nhiều yếu tố. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các cuộc tấn công qua lại, trong khi nhiều tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz. Xung đột Nga - Ukraine vẫn kéo dài.

Ở chiều ngược lại, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ có thể dư cung trong quý IV năm nay khi hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh. Những diễn biến này khiến giá xăng dầu thế giới biến động trái chiều giữa các mặt hàng, song xu hướng giảm chiếm ưu thế.

Bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 12/11 và 19/11/2026, giá thành phẩm xăng dầu thế giới đồng loạt giảm.

Cụ thể, xăng RON92 dùng để pha chế E5 RON92 giảm 3,07% (tương đương 3,189 USD/thùng), xuống còn 100,784 USD/thùng; xăng RON95 dùng để pha chế E10RON95-III giảm 2,65% (2,812 USD/thùng), còn 103,216 USD/thùng.

Tương tự, dầu diesel 0,05S giảm 2,33% (3,550 USD/thùng), xuống 148,730 USD/thùng. Dầu mazut 180CST 3,5S ghi nhận mức giảm mạnh nhất, tới 5,81% (36,073 USD/tấn), còn 584,472 USD/tấn.