Bắt đầu từ 15h chiều nay, giá các mặt hàng xăng dầu giảm mạnh. Giá xăng E5 RON92 giảm 185 đồng/lít còn 18.391 đồng/lít; xăng E10 RON95 III giảm 44 đồng/lít còn 19.056 đồng/lít.

Dầu Diezen 0.05S từ giảm 1.382 đồng/lít, còn 24.965 đồng/lít. Dầu mazut 180CTS 3.5S giảm 1.101 đồng/kg, còn 17.570 đồng/kg.

Giá xăng dầu liên tiếp giảm mạnh.

Kỳ này, cơ quan điều hành trích lập Quỹ từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước với mức 1.400 đồng/lít đối với xăng sinh học, 500 đồng/lít đối với dầu điêzen và 1.000 đồng/kg đối với dầu madút.

Trong khi đó, mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước đối với cả ba mặt hàng đều bằng 0 đồng/lít, kg.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành lần này chịu tác động đan xen của nhiều yếu tố. Trong đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong quý IV/2026 do xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu. Cùng với đó, OPEC+ dự kiến quyết định chính sách khai thác dầu năm 2027 tại cuộc họp ngày 29/11 tới.

Ở chiều ngược lại, căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây sức ép lên thị trường khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia, các vụ tấn công tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn. Xung đột Nga - Ukraine kéo dài, với các cuộc tấn công tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng.

Tác động tổng hợp của những yếu tố trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành này giảm mạnh, phổ biến từ 8-9%.

Cụ thể, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 bình quân ở mức 91,422 USD/thùng, giảm 9,362 USD/thùng (9,29%) so với kỳ trước. Xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III giảm 8,62%, xuống còn 94,314 USD/thùng.

Tương tự, giá dầu diesel 0,05S giảm 8,13%, còn 136,638 USD/thùng; dầu mazut 180CST 3,5S giảm 8,87%, xuống 532,640 USD/tấn.