Cô A, người Hàn Quốc, được xác định là chủ nhân giải nhất kỳ thứ 69 của loại hình xổ số cào Speetto 2000. Phần thưởng dành cho tấm vé may mắn trị giá 2 tỷ won, tương đương khoảng 35 tỷ đồng.

Trong cuộc phỏng vấn do đơn vị vận hành xổ số Donghaeng Bokgwon công bố, cô A đã kể lại những sự việc dẫn đến quyết định mua vé.

Ở giấc mơ đầu tiên, cô nhìn thấy nhà vệ sinh chứa đầy chất thải và tràn ra ngoài. Sang đêm tiếp theo, cô lại mơ thấy đám đông tụ tập gần nhà mình.

Hai giấc mơ liên tiếp để lại ấn tượng mạnh, khiến cô có cảm giác sắp xảy ra chuyện đặc biệt. Ngày hôm sau, cô ghé cửa hàng bán xổ số và mua vé để thử vận may.

Liên tiếp gặp 2 giấc mơ kỳ lạ, người phụ nữ mua vé số rồi trúng 35 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Lần mua đầu tiên mang về khoản thưởng 20.000 won, khoảng 350.000 đồng. Thay vì nhận tiền mặt và sử dụng vào việc khác, vài ngày sau cô quay lại cửa hàng xổ số.

Cô A dùng toàn bộ số tiền vừa trúng để đổi lấy các tấm vé cào Speetto 2000 có tổng giá trị tương đương. Sau khi trở về nhà, cô lần lượt kiểm tra kết quả của từng tấm vé.

Trong số vé mới mua, 1 tấm bất ngờ trúng giải nhất trị giá 2 tỷ won. Kết quả này khiến cô A không tin mình thực sự trở thành chủ nhân của giải độc đắc.

Cô không lập tức ăn mừng mà cất tấm vé đi, sau đó tiếp tục làm các công việc nhà thường ngày để lấy lại bình tĩnh. Người phụ nữ cần thêm thời gian để hiểu chuyện vừa xảy ra.

Đến buổi tối, cô A gọi điện cho các con và nhờ họ đến kiểm tra lại kết quả. Sau khi nhận được thông báo, các con nhanh chóng có mặt tại nhà.

Chỉ khi cả gia đình cùng xác nhận tấm vé trúng giải, cô A mới dần tin rằng mình vừa giành được khoản tiền thưởng 2 tỷ won. Dù được các con chung vui, cô vẫn cảm thấy choáng ngợp và ngỡ ngàng trước vận may bất ngờ.

Cô A cho biết bản thân không phải người thường xuyên mua xổ số. Trung bình mỗi năm, cô chỉ mua vé Lotto hoặc Speetto khoảng 1-2 lần.

Vì vậy, giải thưởng lần này càng khiến cô bất ngờ, đặc biệt khi quyết định mua vé bắt nguồn từ cảm giác khác lạ sau 2 giấc mơ liên tiếp.

Về kế hoạch sử dụng tiền thưởng, cô A dự định dùng 2 tỷ won để mua nhà. Từ khoản trúng thưởng ban đầu chỉ 20.000 won, cô đã đổi lấy loạt vé khác và giành được giải độc đắc đủ để thực hiện mục tiêu an cư.