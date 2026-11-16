Liên tiếp cứu hai người bệnh nguy kịch do sốc tim

Trong những ngày đầu tháng 11/2026, Bệnh viện Nhân dân Gia Định liên tiếp điều trị thành công hai trường hợp nguy kịch nhờ kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo), trong đó có một trường hợp được triển khai kỹ thuật ngay tại cơ sở y tế tuyến tỉnh trước khi vận chuyển về TP.HCM.

Trường hợp đầu tiên là anh N.K.L (24 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu, TP.HCM), nhập Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu ngày 2/11/2026 với tình trạng sốt cao, đau tức ngực, nôn ói, tiêu lỏng và tụt huyết áp. Do bị sốc tim nặng, người bệnh nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Kết quả thăm khám ghi nhận phân suất tống máu thất trái chỉ khoảng 15%, tổn thương cơ tim nghiêm trọng, suy chức năng gan, thận và dương tính với virus Dengue.

Người bệnh được chẩn đoán sốc tim do viêm cơ tim tối cấp liên quan đến sốt xuất huyết Dengue, kèm suy đa tạng.

Thăm hỏi tình hình sức khỏe bệnh nhân.

Trước nguy cơ tử vong cao, các bác sĩ triển khai VA-ECMO để hỗ trợ tuần hoàn, tạm thời đảm nhiệm chức năng bơm máu của tim. Sau một tuần điều trị tích cực, chức năng tim cải thiện rõ rệt, người bệnh ngưng thuốc vận mạch, cai ECMO, phục hồi vận động và được xuất viện.

Trường hợp thứ hai là anh L.M.T (sinh năm 1991, ngụ xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng), có khoảng một tuần sốt, ho rồi xuất hiện khó thở tăng dần. Dù được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận bằng các biện pháp đặt nội khí quản, thở máy và sử dụng kháng sinh, tình trạng suy hô hấp vẫn không cải thiện.

Ngày 1/11/2026, độ bão hòa oxy trong máu của người bệnh chỉ đạt khoảng 88% dù đã được hỗ trợ thở máy ở mức áp lực cao. Trước tình trạng nguy kịch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cử ê-kíp chuyên môn đến Bình Thuận triển khai VV-ECMO tại chỗ, sau đó vận chuyển người bệnh an toàn về TP.HCM tiếp tục điều trị.

Sau 4 ngày hỗ trợ bằng VV-ECMO, chức năng phổi cải thiện, người bệnh được rút nội khí quản. Hai ngày sau, anh T. tiếp tục được cai và rút ECMO.

Sức khỏe nam bệnh nhân dần hồi phục.

TS BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, ECMO là phương pháp hỗ trợ tạm thời chức năng sống, tạo điều kiện để cơ quan tổn thương hồi phục.

Trong đó, VA-ECMO hỗ trợ tuần hoàn khi tim suy nặng, còn VV-ECMO hỗ trợ trao đổi khí khi phổi tổn thương nghiêm trọng, không đáp ứng với thở máy.

Việc triển khai ECMO ngoại viện tại Bình Thuận đòi hỏi chuyên môn cao, trang thiết bị đầy đủ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp, giúp người bệnh tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu kịp thời và được vận chuyển an toàn về TP.HCM.

Qua hai trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không chủ quan khi có biểu hiện sốt cao kéo dài, đau tức ngực, khó thở, mệt lả hoặc ho tăng dần; cần thăm khám sớm để phát hiện, xử trí kịp thời các biến chứng nguy hiểm.