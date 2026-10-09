Liên tiếp cháy cửa hàng bán, sửa xe máy ở Hà Nội và TPHCM, 3 người tử vong

Đêm 8/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng xe máy ở số 23-25 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô (Hà Nội).

Nhân chứng cho biết, khoảng 22h20 cùng ngày, họ phát hiện đám cháy bùng lên tại khu vực cửa hàng bán xe máy. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Hàng chục xe máy SH đã bị thiêu rụi. Ảnh: Đình Hiếu

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội đã điều động hàng chục phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Do bên trong chứa nhiều xe máy nên lửa bùng lớn khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Đến khoảng 23h cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, bên trong cửa hàng có nhiều xe máy bị thiêu rụi sau vụ cháy.

Vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được kiểm đếm.

Hiện trường vụ cháy tại thôn La Phù, xã Chương Dương. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, khoảng 18h21 ngày 7/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà dân ở thôn La Phù, xã Thượng Phúc.

8 phút kể từ khi tiếp nhận thông tin, 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 31 và 32 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội) đã đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thời điểm này, đám cháy đã phát triển lớn, kèm nhiều khói, khí độc; chất cháy chủ yếu là nhựa, cao su, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Một chiếc xe máy bị cháy trơ khung bên trong cửa hàng. Ảnh: Đình Hiếu

Gần 19h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 nạn nhân tử vong.

Qua xác minh, khu vực xảy ra cháy là nơi sửa xe máy, diện tích khoảng 25m², dạng khung thép, mái tôn, nằm trong sân có diện tích khoảng 37m² của ngôi nhà cao 2 tầng.

Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Lửa cháy đỏ rực tại cửa hàng bán xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú. Ảnh: T.K

Đáng chú ý, trong cùng ngày cũng xảy ra vụ cháy tại cửa hàng bán xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Tân, TPHCM).

Người dân sống cạnh hiện trường cho biết, ngọn lửa bốc lên rất nhanh, kèm nhiều tiếng nổ lớn khiến không ai dám lại gần. Một số người bị bỏng hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

"Thời điểm đó, vài người kịp chạy ra ngoài nhưng vẫn còn người nghi bị kẹt bên trong", một nhân chứng cho hay.

Tại hiện trường, phần lớn diện tích cửa hàng xe máy bị thiêu rụi, mái tôn và khung thép đổ sụp hoàn toàn. Hai căn nhà lân cận bị nứt tường, ám khói đen kịt và nhiều tài sản bị hư hỏng.

Lãnh đạo UBND phường Bình Tân cho biết, quá trình cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể. Nạn nhân là nam giới, bước đầu xác định là nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh này.