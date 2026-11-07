Liên tiếp các vụ 'rụng' bánh của ôtô Trung Quốc tại Đông Nam Á

Ôtô Trung Quốc những năm qua liên tục mở rộng thị phần, sức ảnh hưởng tại các thị trường thuộc khu vực Đông Nam Á. Dẫu vậy, một vài sự cố diễn ra gần đây đang trở thành thách thức không nhỏ với các hãng xe Trung Quốc.

Theo Car News China, một chiếc hatchback điện BYD Atto 1 vừa gặp sự cố "rụng" bánh sau bên phải sau khi được cho là đã va chạm với dải phân cách bê tông. Vụ việc xảy ra ở Tây Jakarta (Indonesia), tài xế cho biết sau va chạm, chiếc hatchback điện vẫn có thể di chuyển thêm khoảng 1-2 km trước khi trục sau gãy và bánh xe bị tách rời.

Chiếc BYD Atto 1 bị văng bánh sau. Ảnh: Car News China.

Theo tường thuật của tài xế, trước khi bánh xe văng ra, chiếc hatchback điện đã ghi nhận nhiều tiếng va đập kim loại khá lớn trước khi bánh xe bị văng ra, và đèn cảnh báo xuất hiện trên bảng đồng hồ.

Các báo cáo địa phương xác định vụ "rụng" bánh xe BYD Atto 1 bắt nguồn từ sự cố gãy bán trục sau. Tuy nhiên, bộ phận chính xác bị hỏng và liệu cú va chạm được báo cáo có phải là nguyên nhân gây ra hư hỏng hay không vẫn chưa rõ ràng.

Gần đây nhất, đến lượt một chiếc Jaecoo J5 EV bị văng bánh trước bên phải sau khi va chạm với gờ bê tông và hàng rào phân cách giữa hôm 4/11 vừa qua. Vụ việc diễn ra tại trung tâm Jakarta (Indonesia) và đã được đội ngũ kỹ thuật của nhà sản xuất kiểm tra.

Đoạn video do người tham gia giao thông chia sẻ cho thấy một chiếc Jaecoo J5 EV màu đen nằm bất động bên gờ bê tông và hàng rào phân cách giữa. Cụm bánh trước bên phải đã tách rời khỏi xe. Các linh kiện của hệ thống treo và một phần cản trước rơi ra nằm trên mặt đường. Một phần hàng rào cũng bị hư hỏng.

Một số báo cáo ban đầu tại Indonesia cho rằng bánh xe sau bên phải đã bị rơi ra. Jaecoo sau đó xác nhận cụm bánh xe bị ảnh hưởng nằm ở góc trước bên phải.

Cận cảnh bánh xe Jaecoo J5 rơi ra trong vụ việc ở Indonesia. Ảnh: Car News China.

Jaecoo Indonesia cho biết đội ngũ kỹ thuật của hãng đã kiểm tra chiếc xe sau khi liên hệ với chủ sở hữu. Hãng xe thuộc tập đoàn Chery kết luận chiếc SUV đã va chạm với gờ bê tông và rào chắn bên đường trước khi bánh xe bị văng ra, đồng thời giải thích việc bánh xe tách rời là hậu quả của vụ va chạm, không phải nguyên nhân gây ra tai nạn.

Quá trình kiểm tra ghi nhận hư hỏng ở cản trước bên phải, chắn bùn và cửa hành khách phía trước. Jaecoo khẳng định không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy lỗi sản phẩm gây ra sự cố này. Đội ngũ dịch vụ của hãng đang phối hợp với chủ xe để thực hiện sửa chữa và cung cấp phụ tùng thay thế.

Như vậy, vụ "rụng" bánh của chiếc Jaecoo J5 EV tại Indonesia được xác định ban đầu là hậu quả sau va chạm. Trong khi đó, vụ "rơi" trục sau của Omoda 5 tại Malaysia lại dẫn đến lệnh triệu hồi cho gần 9.000 xe để kiểm tra và thay thế linh kiện bị ảnh hưởng.

Cục Vận tải Đường bộ Malaysia (JPJ) thậm chí đã tạm dừng Giấy chứng nhận Kiểu loại Phương tiện (VTA) của Omoda 5 vào ngày 11/10, tạm hoãn các thủ tục đăng ký mới với mẫu SUV cỡ B trong khi tiến hành điều tra vấn đề. Chủ tịch Tập đoàn Chery sau đó gửi lời xin lỗi công khai đến Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia về những lo ngại liên quan đến chất lượng xe.

Trước đó, Omoda 5 từng phải trải qua một đợt kiểm tra liên quan đến trục xe vào tháng 5/2024, khi 600 chiếc được yêu cầu triệu hồi kiểm tra phòng ngừa. Chery sau đó xác định có 60 xe được lắp đặt linh kiện trục bị ảnh hưởng thuộc lô sản xuất ngày 15/8/2023, cho rằng nguyên nhân của sự cố nằm ở đầu mối hàn bị lệch chuẩn hiệu chỉnh.

Omoda C5 và Jaecoo J5 đang bán tại Việt Nam. Ảnh: OJVN, Phúc Hậu.

Omoda và Jaecoo là 2 thương hiệu thuộc sở hữu nhà sản xuất ôtô Trung Quốc Chery. Cả hai đều đã có màn ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam, bắt đầu từ cuối năm 2024.

Tại Việt Nam, Omoda C5 được bán với tổng cộng 6 phiên bản thuộc 2 biến thể. Các phiên bản C5 thuần xăng có giá 539-669 triệu đồng, còn 2 phiên bản SHS-H có giá 669-749 triệu đồng.

Jaecoo J5 là dòng xe đầu tiên được lắp ráp ở nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam ở tỉnh Hưng Yên. Xe có 4 phiên bản cho 3 kiểu loại hệ truyền động khác nhau, từ thuần xăng đến hybrid SHS-H và thuần điện, giá bán dao động 599-749 triệu đồng.