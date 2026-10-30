Liên tiếp các vụ cướp giật vàng trên đường vắng, lộ danh tính 2 nghi phạm

Ngày 30/10, Công an TP Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Chiến (SN 1992) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1991), cùng trú tại phường Đào Viên, TP Bắc Ninh, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Ảnh: CACC

Trước đó, đơn vị tiếp nhận tin báo của Công an phường Nam Sơn về việc chị N.T.Ph (SN 1990, trú tại xã Dân Hòa, TP Hà Nội) trình báo bị 2 nam thanh niên đi xe máy áp sát, giật chiếc vòng đang đeo trên cổ khi di chuyển trên đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy xét, thu thập dấu vết. Qua đó, cơ quan điều tra xác định, triệu tập Chiến và Hiệp đến làm việc. Tại đây, cả 2 khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, do không có công việc ổn định, thiếu tiền tiêu xài, Chiến và Hiệp bàn bạc tìm những phụ nữ đi xe máy một mình trên các đoạn đường vắng để cướp giật tài sản. Chiến điều khiển xe máy chở Hiệp ngồi phía sau. Khi phát hiện người có tài sản, Chiến áp sát để Hiệp trực tiếp ra tay, sau đó cả 2 nhanh chóng bỏ trốn.

Khoảng 7h30 ngày 25/9, tại đoạn đường bê tông ven bờ mương phía sau núi Sơn Nam, hướng sang tổ dân phố Sơn Tự, phường Nam Sơn, 2 đối tượng phát hiện chị Ph. đi xe máy một mình. Chiến điều khiển xe áp sát để Hiệp giật chiếc vòng vàng trên cổ nạn nhân. Sau đó, các đối tượng mang tài sản đến cửa hàng vàng bạc bán lấy tiền.

Đối tượng chỉ vị trí cửa hàng vàng bạc nơi bán số tài sản cướp giật được. Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra, Chiến và Hiệp khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ cướp giật tương tự.

Cụ thể, khoảng 8h30 ngày 21/9, tại đoạn đường Sơn Nam, thuộc tổ dân phố Hàm Long, 2 đối tượng phát hiện chị H.T.T điều khiển xe máy chở chị Q.T.N (SN 2000, trú tại tỉnh Phú Thọ). Thấy chị N. đeo dây chuyền vàng, chúng áp sát rồi giật tài sản, sau đó mang đi bán.

Đến khoảng 18h ngày 23/9, Chiến và Hiệp tiếp tục đến phường Nam Sơn tìm người có tài sản để cướp giật. Phát hiện chị N.T.Y (SN 1988, trú tại phường Nam Sơn) đeo dây chuyền vàng, 2 đối tượng áp sát, giật một mặt dây chuyền rồi mang bán tại tiệm vàng ở chợ Phố Mới, phường Quế Võ.

Theo cơ quan điều tra, Chiến và Hiệp đều có tiền án, tiền sự về hành vi cướp giật tài sản. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.