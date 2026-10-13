Liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng trộm mô-tô Wave Alpha trên địa bàn Nghệ An

Từ trên xuống, các đối tượng: N.D.H, U.N.T, Lê Văn Học; Nguyễn Chí Nhật và Nguyễn Cảnh Huy, Hoàng Văn Phú, Hoàng Văn Trường Vũ bị cơ quan Công an bắt giữ cùng số xe mô-tô tang vật trộm cắp.

Gần đây nhất, tối 30-9-2026, trong quá trình tuần tra bảo đảm ANTT trên đường Quang Trung (phường Trần Phú, Hà Tĩnh), lực lượng Công an phường Trần Phú phát hiện 3 đối tượng đi trên 2 xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng lập tức tăng ga bỏ chạy nên tổ công tác tổ chức truy bắt được cả 3 đối tượng cùng 2 phương tiện.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng được xác định gồm N.D.H (2010), U.N.T (2012, cùng trú xã Đan Hải, Hà Tĩnh) và Lê Văn Học (2007, trú xã Hương Phố, Hà Tĩnh). Bước đầu, các đối tượng khai nhận 2 xe máy đang sử dụng là tài sản vừa trộm cắp tại Nghệ An, đang trên đường đưa về Hà Tĩnh tiêu thụ.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu liên quan đến hoạt động trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh, Công an phường Trần Phú đã phối hợp với Công an các địa phương liên quan tiến hành xác minh, đấu tranh mở rộng, truy tìm tang vật.

Quá trình đấu tranh, N.D.H và U.N.T khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân, từ đầu tháng 9-2026 đến khi bị bắt, cả hai đã sang địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện 9 vụ trộm cắp xe máy (loại xe Honda Wave Alpha), với tổng trị giá ước tính khoảng 180 triệu đồng. Sau khi trộm cắp, các đối tượng đưa xe về Hà Tĩnh, liên hệ với Lê Văn Học để tìm đầu mối tiêu thụ.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường tháo biển kiểm soát, thay đổi màu sơn phương tiện, đồng thời sử dụng mạng xã hội tìm kiếm người mua nhằm nhanh chóng tẩu tán tài sản. Đến nay, lực lượng Công an đã thu giữ 5 xe máy là tang vật của các vụ trộm cắp. Việc xác minh, truy tìm các phương tiện còn lại đang được tiếp tục triển khai; hồ sơ vụ việc được củng cố để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tương tự, từ những biểu hiện bất minh của một thanh thiếu niên trên địa bàn, Công an phường Trần Phú đã đấu tranh, làm rõ trường hợp trên liên quan đến 2 vụ trộm cắp xe máy xảy ra tại tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, quản lý thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, ngày 3-9-2026, Công an phường Trần Phú phát hiện Nguyễn Chí Nhật (2009, trú phường Trần Phú) có nhiều biểu hiện bất minh. Nhật thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, tụ tập cùng một số thanh thiếu niên trên địa bàn và sử dụng xe máy không chính chủ.

Từ những dấu hiệu trên, Công an phường Trần Phú đã phối hợp với Công an các địa phương liên quan triệu tập Nhật để làm việc, xác minh. Qua đấu tranh, Nguyễn Chí Nhật khai, đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy nhãn hiệu Wave Alpha tại phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An), tổng trị giá tài sản khoảng 30 triệu đồng.

Công an phường Trần Phú đã lập hồ sơ ban đầu, thu giữ các vật chứng liên quan và bàn giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng cho Công an phường Thành Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cũng qua công tác kiểm danh, kiểm diện kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) phát hiện một số đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian sinh hoạt, điều kiện kinh tế. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Thạch Hà tập trung xác minh, qua đó xác định 3 đối tượng: Nguyễn Cảnh Huy (2008), Hoàng Văn Phú (2009) và Hoàng Văn Trường Vũ (2010, cùng trú xã Thạch Hà) đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe mô-tô tại tỉnh Nghệ An.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để trao đổi, bàn bạc kế hoạch ra địa bàn tỉnh Nghệ An (khu vực thành phố Vinh cũ) để trộm cắp xe máy. Từ rạng sáng 11-7 đến ngày 13-7-2026, lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân khi để xe trên vỉa hè và tại các khu nhà trọ, nhóm đối tượng trên đã trộm 2 xe mô-tô nhãn hiệu Honda Wave. Sau khi lấy được xe, các đối tượng đẩy đến khu vực vắng người, tháo biển kiểm soát, dùng thủ đoạn câu nối hệ thống điện để khởi động xe rồi đưa về cất giấu tại nhà của Phú. Ngoài 2 vụ việc trên, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ ban đầu, Công an xã Thạch Hà đã chuyển giao hồ sơ, đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Ngày 23-7-2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, bị can đối với Nguyễn Cảnh Huy, Hoàng Văn Phú và Hoàng Văn Trường Vũ về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

Từ những vụ việc trên cho thấy, việc chủ động nắm tình hình, quản lý thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa tội phạm. Các gia đình cần quan tâm, quản lý con em, nhất là khi phát hiện các biểu hiện như bỏ nhà đi lang thang, tụ tập với bạn bè không rõ mục đích hoặc sử dụng tài sản, phương tiện không rõ nguồn gốc; kịp thời trao đổi với lực lượng chức năng để có biện pháp giáo dục, phòng ngừa phù hợp.