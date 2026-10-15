Liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí

Vật chứng thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, bắn bằng khí nén, 1 bơm khí, 50 viên đạn, 1 ĐTDĐ, 01 xe máy. Qua điều tra, hai đối tượng khai về hai khẩu súng trên là tự mua trên mạng xã hội Facebook với giá 1.500 nghìn/khẩu; 50 viên đạn là hai đối tượng góp nhau mua với giá 600 nghìn, với mục đích mua về để đi săn bắn.

Hai đối tượng Sộng Sịa Dê và Sộng Bả Lại cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, vào hồi 18 giờ 40 phút, ngày 7/10/2026, Tổ công tác phòng Nghiêp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra kiểm soát địa bàn khu vực bản Huổi Bua, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La, phát hiện và bắt giữ đối tượng Sồng A Trình, sinh năm 1991, trú tại bản Huổi Bua, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La về hành vi tàng trữ vũ khí. Vật chứng thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 105 viên đạn, 01 điện thoại di động, 1 xe máy.

Đối tượng Sồng A Trình cùng tang vật bị bắt giữ.

Hiện, các vụ việc đang được đơn vị tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.