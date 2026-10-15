Liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí
Thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Bên phòng tỉnh Sơn La, vào hồi 15h00 ngày 13/10/2026 Đồn Biên phòng Mường Cai phối hợp với Tổ công tác Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra biên giới tại khu vực Mốc 195, thuộc địa bàn bản Huổi Khe, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La đã phát hiện bắt quả tang 2 đối tượng Sộng Bả Lại, sinh năm 1989 và Sộng Sịa Dê, sinh năm 1986 đều trú tại bản Nà Kham, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí.
Vật chứng thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, bắn bằng khí nén, 1 bơm khí, 50 viên đạn, 1 ĐTDĐ, 01 xe máy. Qua điều tra, hai đối tượng khai về hai khẩu súng trên là tự mua trên mạng xã hội Facebook với giá 1.500 nghìn/khẩu; 50 viên đạn là hai đối tượng góp nhau mua với giá 600 nghìn, với mục đích mua về để đi săn bắn.
Trước đó, vào hồi 18 giờ 40 phút, ngày 7/10/2026, Tổ công tác phòng Nghiêp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra kiểm soát địa bàn khu vực bản Huổi Bua, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La, phát hiện và bắt giữ đối tượng Sồng A Trình, sinh năm 1991, trú tại bản Huổi Bua, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La về hành vi tàng trữ vũ khí. Vật chứng thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 105 viên đạn, 01 điện thoại di động, 1 xe máy.
Hiện, các vụ việc đang được đơn vị tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/an-ninh-trat-tu/lien-tiep-bat-giu-nhieu-doi-tuong-tang-tru-trai-phep-vu-khi-E7Jf5ijvR.html