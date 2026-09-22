Liên tiếp bắt giữ nhiều 'đầu nậu' ma túy
Công an phường Tây Hiếu (Nghệ An) ngày 21-9 cho biết, vừa chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan bắt quả tang 3 đối tượng: Nguyễn Văn Dương (1987, trú xã Tam Hợp, Nghệ An); Hồ Gia Tấn Kiệt (2004, trú xã Nghĩa Đàn, Nghệ An) và Hồ Xuân Hương (1993, trú xã Nghĩa Đồng, Nghệ An) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 1/2 bánh Heroin và 2.500 viên ma túy hồng phiến.
Trước đó, Công an phường Tây Hiếu cũng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát ma túy- Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 2 đối tượng: Hoàng Nghĩa Phóng (1975) và Nguyễn Thanh Tùng (1971, cùng trú phường Tây Hiếu) có hành vi mua bán trái, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 1 bánh Heroin, 1 túi chứa 50,1g Heroin và 16 viên ma túy hồng phiến. Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xác minh, làm rõ.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lien-tiep-bat-giu-nhieu-dau-nau-ma-tuy-post358304.html