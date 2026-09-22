Liên tiếp bắt giữ nhiều 'đầu nậu' ma túy

Dưới những lớp đất tưởng đã yên bình qua hàng chục năm, vẫn còn đó những “mối nguy ngủ quên” từ chiến tranh. Khi phát hiện bom, mìn, vật nổ, cán bộ, chiến sĩ công binh Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh lại đi vào nơi nguy hiểm bảo đảm an toàn cho Nhân dân và những sự kiện lớn của tỉnh.