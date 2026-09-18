Liên tiếp bắt giữ hai đối tượng bị truy nã

Ngày 18/9, cơ quan chức năng cho biết, khoảng 16h ngày 12/9, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Công an phường Lê Chân phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an bắt giữ Bùi Thị Hồng Ngọc, 37 tuổi, trú phường Lê Chân, Hải Phòng.

Đối tượng Bùi Thị Hồng Ngọc (x) tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan chức năng, Ngọc bị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã số 99/QĐTN ngày 28/2/2020 về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi bị truy nã, Ngọc được xác định đã lẩn trốn tại Hong Kong, Trung Quốc trong thời gian dài. Khi trở về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, người này bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, ngày 10/9, tại một chung cư trên địa bàn phường Lê Chân, Công an phường Lê Chân phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) kiểm tra, bắt giữ CHEN YIHAO, 35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.

CHEN YIHAO bị Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc truy nã theo Quyết định số W00134 ngày 21/3/2024 để điều tra về tội Buôn lậu hàng hóa.

Công an phường Lê Chân đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao hai người này cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.