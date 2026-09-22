Liên tiếp 8 trận động đất chỉ trong 2 ngày tại miền Trung

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo động đất ở Quảng Ngãi.

Theo đó, vào lúc 2 giờ 6 phút 41 giây ngày 22/9, một trận động đất có độ lớn M = 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.928° vĩ Bắc – 108.167° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Vị trí xảy ra trận động đất tại Quảng Ngãi sáng nay. Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất

Trước đó, ngày 21/9, 7 trận động đất có độ lớn từ 2,6 đến 3,0 được ghi nhận tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi và Đà Nẵng. 7 trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km và 8,3km, cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.