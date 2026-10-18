Liên tiếp 4 trận động đất xảy ra ở Quảng Ngãi

Vị trí tâm chấn động đất 3.5 độ richter ở xã Măng Bút. Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất.

Ngày 18/10, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) liên tiếp phát thông báo về các trận động đất xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 1h48', có độ lớn 3,3, tại tọa độ 14,985 độ vĩ Bắc, 108,188 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức 0.

Đến 2h58', khu vực này tiếp tục ghi nhận một trận động đất có độ lớn 2,7, tại tọa độ 14,971 độ vĩ Bắc, 108,174 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,8 km.

Sau đó, lúc 9h14', trận động đất thứ ba xảy ra với độ lớn 2,6, tại tọa độ 14,969 độ vĩ Bắc, 108,172 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6,8 km.

Đến lúc 9h55', xã Măng Bút tiếp tục xảy ra trận động đất có độ lớn 3,5, tại tọa độ 14,938 độ vĩ Bắc, 108,153 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,6 km.

Như vậy, trong chưa đầy 8h, ngày 18/10, khu vực xã Măng Bút liên tiếp xảy ra 4 trận động đất, có độ lớn từ 2,6 đến 3,5.

Được biết, từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi, đã ghi nhận hơn 1.000 trận động đất lớn nhỏ.

Hiện Viện Vật lý địa cầu đang triển khai 11 trạm quan trắc tại khu vực Kon Tum cũ, đồng thời thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu nhằm theo dõi, cập nhật và đánh giá hoạt động động đất tại khu vực này.