Liên tiếp 4 người mắc liên cầu lợn do ăn tiết canh, tiếp xúc lợn bệnh

ThS.BSNT Nguyễn Đức Minh, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bệnh nhân nhập viện với nhiều mức độ khác nhau. Một số người bị viêm màng não với triệu chứng sốt, đau đầu dữ dội, lú lẫn, rối loạn ý thức.

Sau khi điều trị kháng sinh phù hợp, sức khỏe các bệnh nhân đã cải thiện, song một số trường hợp vẫn bị đau đầu kéo dài hoặc giảm thính lực.

Hình ảnh nổi vân tím toàn thân ở bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn. Ảnh: BVCC

Trường hợp nặng nhất là bệnh nhân P.T.S. (53 tuổi, ở Hải Phòng). Hai ngày sau khi ăn tiết canh, bệnh nhân xuất hiện đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, mệt mỏi rồi tụt huyết áp.

Khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch: lú lẫn, nổi vân tím toàn thân, mạch nhanh, huyết áp khó đo, sốc nhiễm khuẩn nặng, suy đa tạng (suy thận, tổn thương gan) và rối loạn đông máu nghiêm trọng (tiểu cầu giảm sâu còn 29 G/L). Chỉ số lactate tăng cao (13 mmol/L) phản ánh tình trạng thiếu máu và oxy tổ chức nghiêm trọng.

Các bác sĩ đã lập tức đặt ống nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, dùng thuốc vận mạch, kháng sinh và lọc máu liên tục.

Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Minh, nhiễm liên cầu lợn có thể tiến triển rất nhanh, nhất là ở thể nhiễm khuẩn huyết. Khi hệ tuần hoàn suy sụp, các cơ quan thiếu máu và oxy sẽ dẫn đến suy gan, suy thận, suy hô hấp và rối loạn chuyển hóa. Rối loạn đông máu còn gây xuất huyết, tắc mạch máu nhỏ, làm tổn thương da, đầu chi, thậm chí gây hoại tử phải cắt cụt chi.

Bệnh liên cầu lợn do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra. Vi khuẩn này có thể tồn tại ở lợn mà không biểu hiện bệnh. Người có thể lây nhiễm khi tiếp xúc với máu, dịch tiết của lợn (đặc biệt qua vết thương hở), hoặc do ăn tiết canh, thịt lợn sống, tái và các sản phẩm chưa chín kỹ.

Bệnh thường biểu hiện dưới hai thể nặng là viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết, không chỉ đe dọa tính mạng mà còn dễ để lại di chứng như điếc, tổn thương thần kinh hay hoại tử chi.

ThS.BS Trần Văn Bắc, Phó Trưởng khoa Cấp cứu của bệnh viện khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn sống hoặc chưa nấu chín kỹ. Người chăn nuôi, giết mổ và chế biến cần đeo găng tay, ủng, mặc đồ bảo hộ; che kín vết thương hở và tránh tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết của lợn. Không giết mổ hay ăn thịt lợn ốm, lợn chết không rõ nguyên nhân. Người từng ăn tiết canh, thịt chưa chín hoặc tiếp xúc với lợn nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu dữ dội, nôn, lú lẫn, tiêu chảy hoặc nổi ban xuất huyết bất thường cần đến ngay cơ sở y tế. Đồng thời, bệnh nhân nên chủ động khai báo tiền sử ăn uống, tiếp xúc để bác sĩ định hướng chẩn đoán và điều trị kịp thời.