Liên tiếp 4 ca nhiễm liên cầu lợn nguy kịch

Đáng chú ý, có trường hợp nguy kịch, sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng đe dọa trực tiếp đến tính mạng chỉ sau một bữa ăn tiết canh. Thực trạng này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về thói quen ăn uống thiếu an toàn vệ sinh thực phẩm của không ít người dân.

Bệnh nhân nặng nhất trong đợt tiếp nhận này là ông P.T.S (53 tuổi, trú tại Hải Phòng) có thói quen ăn tiết canh. Khoảng hai ngày sau khi thưởng thức món ăn này, ông S xuất hiện triệu chứng đau bụng, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, cơ thể suy kiệt nhanh chóng rồi tụt huyết áp. Tại cơ sở y tế ban đầu, người bệnh được xác định rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và phải dùng thuốc vận mạch khẩn cấp trước khi chuyển tuyến.

Điều trị bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn. Ảnh: Thanh Nguyễn

Khi đến Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), ông S đã ở bờ vực sinh tử: Lú lẫn, kích thích vật vã, toàn thân nổi vân tím, mạch nhanh nhỏ khó bắt và huyết áp tụt sâu. Kết quả cận lâm sàng cho thấy các chỉ số phản ứng viêm tăng vọt, suy đa cơ quan nghiêm trọng gồm suy thận cấp, tổn thương tế bào gan và rối loạn đông máu.

Đặc biệt, số lượng tiểu cầu của bệnh nhân tụt xuống mức báo động (còn 29 G/L), chỉ số sợi huyết fibrinogen dưới 0,35 g/L. Chỉ số lactate máu tăng vọt lên mức 13 mmol/L đi kèm toan chuyển hóa nặng, phản ánh các mô cơ thể đang bị thiếu oxy và suy giảm tưới máu tổ chức trầm trọng. Các bác sĩ đã lập tức tiến hành hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, sử dụng phối hợp kháng sinh liều cao, thuốc vận mạch và lọc máu liên tục nhằm giành giật sự sống.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Đức Minh, Khoa Cấp cứu, cả 4 bệnh nhân vừa qua đều có kết quả xét nghiệm nuôi cấy dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn (Streptococcus suis) và đều có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với lợn hoặc ăn các sản phẩm từ lợn.

Bệnh cảnh nhiễm liên cầu lợn thường biểu hiện ở hai thể lâm sàng phổ biến và nguy hiểm: Thể viêm màng não và thể nhiễm khuẩn huyết. Ở nhóm bệnh nhân viêm màng não, người bệnh thường nhập viện với triệu chứng sốt cao, đau đầu dữ dội, lú lẫn hoặc rối loạn tri giác. Dù được chẩn đoán và điều trị kháng sinh trúng đích giúp qua cơn nguy kịch, một số trường hợp vẫn phải đối mặt với các di chứng thần kinh kéo dài như đau đầu âm ỉ hoặc suy giảm thính lực, thậm chí điếc vĩnh viễn.

Trong khi đó, ở thể nhiễm khuẩn huyết kết hợp sốc nhiễm khuẩn, bệnh có tốc độ diễn tiến "thần tốc". Khi hệ tuần hoàn suy sụp, toàn bộ các tạng trọng yếu như thận, gan, phổi đều bị tổn thương. Nếu không can thiệp kịp thời, hoại tử khô sẽ diễn ra nhanh chóng, buộc bác sĩ phải phẫu thuật cắt cụt ngón tay, ngón chân hoặc toàn bộ chi để bảo toàn tính mạng cho người bệnh.

Bác sĩ Minh nhấn mạnh thêm, vi khuẩn Streptococcus suis có thể khu trú tự nhiên ở họng, mũi của lợn mà không hề làm vật nuôi biểu hiện bệnh rõ ràng. Vi khuẩn này xâm nhập vào cơ thể người thông qua hai con đường chính: Lây qua đường tiêu hóa do ăn tiết canh, lòng tái, thịt chưa nấu chín kỹ; hoặc lây qua vết thương hở trên da khi người dân tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết trong quá trình chăn nuôi, giết mổ và chế biến.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Văn Bắc, Phó Trưởng khoa Cấp cứu khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, người dân cần kiên quyết từ bỏ thói quen ăn tiết canh, thịt lợn sống hoặc các món chế biến chưa chín thấu (nem chua, nem chạo sống). "Ăn chín, uống sôi" vẫn là nguyên tắc phòng bệnh hữu hiệu hàng đầu.

Đối với những người trực tiếp tham gia chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ hoặc kinh doanh thịt lợn, cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo hộ lao động; tuyệt đối không mua bán, vận chuyển, giết mổ hay tiêu thụ lợn ốm, lợn chết không rõ nguồn gốc.

Các chuyên gia y tế cũng đặc biệt lưu ý: Người dân có tiền sử ăn tiết canh, sử dụng thịt lợn chưa chín hoặc vừa tiếp xúc với lợn mà xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt cao rét run, đau đầu dữ dội, buồn nôn, tiêu chảy phân lỏng nhiều lần, hoa mắt chóng mặt, rối loạn ý thức hoặc trên da xuất hiện các nốt ban xuất huyết, vân tím rải rác... cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được cấp cứu kịp thời.