Liên tiếp 4 ca nhiễm liên cầu lợn, một người sốc nhiễm khuẩn nguy kịch

Liên tiếp 4 ca nhiễm liên cầu lợn nhập viện. Ảnh Minh Thanh.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận liên tiếp 4 trường hợp nhiễm liên cầu lợn trong khoảng hai tuần. Cả 4 bệnh nhân đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến lợn hoặc sản phẩm từ lợn.

Trường hợp nặng nhất là bệnh nhân P.T.S. (53 tuổi, ở Hải Phòng), có thói quen ăn tiết canh. Khoảng hai ngày sau khi ăn tiết canh, người đàn ông xuất hiện đau bụng, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, mệt mỏi rồi tụt huyết áp.

Tại cơ sở y tế ban đầu, bệnh nhân được xác định sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và phải sử dụng thuốc vận mạch trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Theo ThS.BSNT Nguyễn Đức Minh, Khoa Cấp cứu, khi nhập viện, bệnh nhân đã trong tình trạng nguy kịch, ý thức lú lẫn, kích thích, da toàn thân nổi vân tím, mạch nhanh, huyết áp khó đo.

Xét nghiệm cho thấy người bệnh bị suy thận cấp, tổn thương gan và rối loạn đông máu nghiêm trọng. Số lượng tiểu cầu giảm sâu còn 29 G/L, fibrinogen dưới 0,35 g/L. Bệnh nhân đồng thời bị toan chuyển hóa nặng, nồng độ lactate tăng lên 13 mmol/L, cho thấy tình trạng sốc và thiếu máu nuôi các mô, cơ quan rất nghiêm trọng.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, kháng sinh và tiến hành lọc máu liên tục.

BS Minh cho biết nhiễm liên cầu lợn có thể tiến triển rất nhanh, đặc biệt ở thể nhiễm khuẩn huyết nặng. Khi tuần hoàn suy sụp, các cơ quan không được cung cấp đủ máu và oxy, người bệnh có thể bị suy thận, tổn thương gan, suy hô hấp và rối loạn chuyển hóa.

Rối loạn đông máu còn có thể gây xuất huyết, hình thành huyết khối trong các mạch máu nhỏ, làm tổn thương da và đầu chi. Trường hợp nặng có nguy cơ hoại tử, thậm chí phải cắt cụt chi.

Nhiễm liên cầu lợn có thể gây viêm màng não, giảm thính lực

Trong 4 trường hợp được tiếp nhận, một số bệnh nhân bị viêm màng não với các biểu hiện như sốt, đau đầu dữ dội, lú lẫn và rối loạn ý thức. Sau khi được chẩn đoán và điều trị kháng sinh phù hợp, tình trạng bệnh dần cải thiện. Tuy nhiên, một số người vẫn bị đau đầu kéo dài, giảm thính lực, cho thấy nguy cơ để lại di chứng sau nhiễm bệnh.

Bệnh liên cầu lợn do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra. Vi khuẩn có thể tồn tại ở lợn mà không khiến con vật biểu hiện bệnh rõ ràng. Người có thể nhiễm bệnh khi tiếp xúc với máu, dịch tiết của lợn mang vi khuẩn, nhất là qua vết thương hở, hoặc ăn tiết canh, thịt lợn sống, tái và các sản phẩm chưa được nấu chín kỹ.

Ở người, bệnh thường biểu hiện dưới hai thể nghiêm trọng là viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết. Bệnh không chỉ đe dọa tính mạng trong giai đoạn cấp mà còn có thể để lại di chứng như giảm thính lực, tổn thương thần kinh hoặc hoại tử đầu chi.

Bệnh nhân liên cầu lợn trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Minh Thanh.

Không ăn tiết canh, không ăn thịt lợn sống

ThS.BS Trần Văn Bắc, Phó trưởng khoa Cấp cứu, khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, không sử dụng thịt lợn sống hoặc chưa được nấu chín kỹ.

Người chăn nuôi, giết mổ và chế biến thịt lợn cần sử dụng găng tay, ủng, trang phục bảo hộ; che kín các vết thương ngoài da và tránh tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết của động vật. Không tự ý giết mổ hoặc sử dụng lợn ốm, lợn chết không rõ nguyên nhân.

Đặc biệt, những người từng ăn tiết canh, thịt lợn chưa chín hoặc tiếp xúc với lợn nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu dữ dội, nôn, lú lẫn, rối loạn ý thức, tiêu chảy hoặc ban xuất huyết bất thường cần đến cơ sở y tế ngay. Khi đi khám, người bệnh cần thông báo rõ tiền sử ăn uống và tiếp xúc với lợn để bác sĩ định hướng chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Việc liên tiếp tiếp nhận 4 ca nhiễm liên cầu lợn trong khoảng hai tuần là lời cảnh báo về nguy cơ mắc bệnh từ thực phẩm không an toàn và quá trình tiếp xúc với lợn mang vi khuẩn. Không phải cứ tiếp xúc với lợn là mắc bệnh, nhưng ăn tiết canh hoặc tiếp xúc với máu, dịch tiết của lợn qua vết thương hở có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.