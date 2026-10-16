Liên tiếp 4 ca liên cầu lợn, cảnh báo nguy cơ chết người từ tiết canh

ThS.BSNT Nguyễn Đức Minh, Khoa Cấp cứu, cho biết các bệnh nhân nhập viện với mức độ bệnh khác nhau. Một số người bị viêm màng não, có biểu hiện sốt, đau đầu dữ dội, lú lẫn hoặc rối loạn ý thức. Sau khi được chẩn đoán và điều trị kháng sinh phù hợp, tình trạng bệnh dần cải thiện, song một số trường hợp vẫn đau đầu kéo dài, giảm thính lực, tiềm ẩn nguy cơ di chứng.

Đáng chú ý, bệnh nhân P.T.S. (53 tuổi, ở Hải Phòng) có thói quen ăn tiết canh. Khoảng hai ngày trước khi nhập viện, người đàn ông ăn tiết canh, sau đó đau bụng, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, mệt mỏi rồi tụt huyết áp.

Tại cơ sở y tế ban đầu, bệnh nhân được xác định sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, phải dùng thuốc vận mạch trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi nhập Khoa Cấp cứu, người bệnh trong tình trạng nguy kịch, lú lẫn, kích thích, da nổi vân tím toàn thân, mạch nhanh, huyết áp khó đo. Các xét nghiệm cho thấy tình trạng tổn thương đa cơ quan nghiêm trọng: suy thận cấp, tổn thương gan và rối loạn đông máu. Ảnh: BVCC

Đặc biệt, số lượng tiểu cầu giảm sâu còn 29 G/L, fibrinogen dưới 0,35 g/L. Bệnh nhân còn bị toan chuyển hóa nặng, lactate tăng lên 13 mmol/L, cho thấy tình trạng sốc và giảm tưới máu mô nghiêm trọng.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, kháng sinh và tiến hành lọc máu liên tục.

Theo BS Minh, nhiễm liên cầu lợn có thể diễn biến nhanh, đặc biệt ở thể nhiễm khuẩn huyết nặng. Khi tuần hoàn suy sụp, các cơ quan không được cung cấp đủ máu và oxy, người bệnh có thể suy thận, tổn thương gan, suy hô hấp và rối loạn chuyển hóa.

Rối loạn đông máu còn có thể gây xuất huyết hoặc hình thành huyết khối trong các mạch máu nhỏ, làm tổn thương da và đầu chi. Trường hợp nặng có nguy cơ hoại tử, thậm chí phải cắt cụt chi.

Bệnh liên cầu lợn do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra. Vi khuẩn có thể tồn tại ở lợn không biểu hiện bệnh rõ ràng. Người có thể nhiễm bệnh khi tiếp xúc với máu, dịch tiết của lợn mang vi khuẩn, nhất là qua vết thương trên da, hoặc ăn tiết canh, thịt lợn sống, tái và các sản phẩm chưa được nấu chín kỹ.

Ở người, bệnh có thể biểu hiện dưới dạng viêm màng não hoặc nhiễm khuẩn huyết. Ngoài nguy cơ tử vong trong giai đoạn cấp, người bệnh còn có thể chịu di chứng như giảm thính lực, tổn thương thần kinh hoặc hoại tử đầu chi. Ảnh: BVCC

ThS.BS Trần Văn Bắc, Phó trưởng khoa Cấp cứu, khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, không sử dụng thịt lợn sống hoặc chưa được nấu chín kỹ. Người chăn nuôi, giết mổ và chế biến thịt lợn cần sử dụng găng tay, ủng, trang phục bảo hộ; che kín vết thương ngoài da và tránh tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết của động vật. Không giết mổ hoặc sử dụng lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân.

Người có tiền sử ăn tiết canh, thịt lợn chưa chín hoặc tiếp xúc với lợn nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu dữ dội, nôn, lú lẫn, rối loạn ý thức, tiêu chảy hoặc ban xuất huyết bất thường cần đến cơ sở y tế ngay. Khi thăm khám, cần thông báo rõ tiền sử ăn uống và tiếp xúc với lợn để bác sĩ có thêm căn cứ định hướng chẩn đoán, điều trị.