Liên tiếp 3 vụ tai nạn trên đoạn đường chi chít ổ gà, có cô giáo gãy cả tay và chân

Liên tiếp người dân gặp nạn vì sụp ổ gà

Khoảng 17h ngày 15/9, chị Nguyễn Kiều Trang (SN 1977, ngụ xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau), giáo viên trường Tiểu học Biển Bạch Đông, điều khiển xe máy từ trường về nhà trên đường hành lang ven biển phía Nam (còn được gọi là đường Xuyên Á), hướng xã Biển Bạch đi xã Thới Bình.

Khi đến đoạn qua ấp Phước Hòa (xã Biển Bạch), xe máy của chị Trang sụp vào ổ gà khiến cả người và xe ngã xuống đường. Chị Trang trượt dài trên mặt đường và bị thương nặng.

Nạn nhân được sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Kết quả kiểm tra cho thấy chị Trang bị gãy hai tay và một chân, phải thực hiện gấp 3 ca phẫu thuật trong 2 ngày liên tiếp.

Khoảng 7h hôm sau (ngày 16/9), ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1954, ngụ xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau) điều khiển xe máy biển số 93M1-051.XX lưu thông trên đường Xuyên Á.

Khi đến đoạn gần cầu Bà Chùa, thuộc ấp Cái Sắn (khu vực giáp ranh xã Thới Bình và Biển Bạch), xe của ông Tuấn sụp vào ổ gà, dẫn đến tai nạn. Ông Tuấn bất tỉnh tại chỗ và được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thới Bình cấp cứu.

Ông Tuấn (bên trái) và ông Tý gặp nạn do sụp ổ gà. Ảnh: Ký Long

Chưa đầy một tuần sau, khoảng 14h ngày 22/9, tại khu vực kênh 2, ấp Quyền Thiện (xã Biển Bạch), ông Tạ Văn Tý (SN 1984) cũng gặp tai nạn sau khi xe máy sụp vào ổ gà. Ông Tý bị vết thương hở lớn ở chân, môi bị rách, chấn thương đầu, mắt sưng bầm và phải nhập viện cấp cứu, điều trị.

Người dân thấp thỏm mỗi lần di chuyển

Đường hành lang ven biển phía Nam (đường Xuyên Á), là một trong những tuyến giao thông quan trọng qua khu vực Cà Mau và An Giang.

Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Ký Long

Tại Cà Mau, tuyến đường kết nối với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tại nút giao IC12. Đây cũng là tuyến đường người dân sử dụng hằng ngày để đi làm, đi học, khám chữa bệnh, giao thương và vận chuyển nông, thủy sản.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV VietNamNet, đoạn tuyến từ nút giao cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đến nút giao Quốc lộ 63, dài khoảng 70km, qua các xã Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Biển Bạch (Cà Mau) và An Minh, Đông Hòa, Đông Thái (An Giang) đang xuống cấp nghiêm trọng.

Đoạn qua xã Hồ Thị Kỷ chi chít ổ gà. Ảnh: Ký Long

Mặt đường rộng khoảng 7m nhưng nhiều đoạn bong tróc, lún võng, cứ vài mét lại xuất hiện ổ gà sâu khoảng 10-20cm, đường kính từ vài chục cm đến hơn nửa mét; có nơi hư hỏng chiếm hơn nửa mặt đường. Đáng lo ngại, một số ổ gà nằm ngay giữa cầu hoặc đoạn xuống dốc, khiến người đi đường khó quan sát và xử lý kịp thời.

Tình trạng trên khiến những người di chuyển trên tuyến Xuyên Á không khỏi lo lắng.

Chị Trương Thị Hồng Thắm (ngụ xã Thới Bình, làm việc tại xã Biển Bạch), người thường xuyên đi làm qua đây cho biết việc đi lại đã trở thành nỗi lo, nhất là vào những lúc đông phương tiện hoặc trời mưa.

“Đi trên đường lúc nào cũng phải nhìn xuống để tránh ổ gà. Có những đoạn đang chạy bình thường thì trước mặt đột nhiên xuất hiện hố sâu, muốn tránh cũng khó vì bên cạnh có xe lớn”, chị Thắm chia sẻ.

Ổ gà lớn xuất hiện giữa cầu Kênh 3 (xã Biển Bạch). Ảnh: Ký Long

Ông Lâm Văn Khởi (ngụ xã Thới Bình) cho biết hằng ngày ông đi làm qua tuyến đường này, trước đây chỉ mất khoảng 40 phút, nay có khi mất gần tiếng rưỡi.

“Các ổ gà này nằm ngay giữa đường, nếu chạy nhanh hoặc ai tay lái yếu rất dễ té”, ông Khởi nói.

Không chỉ ảnh hưởng đến người đi xe máy, việc mặt đường hư hỏng kéo dài còn khiến các phương tiện phải liên tục thay đổi hướng di chuyển, giảm tốc độ, ảnh hưởng đến thời gian đi lại và hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Đoạn đường trước trường THCS-THPT Tân Bằng xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh khi đến trường. Ảnh: Ký Long

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Thới Bình cho hay tuyến Xuyên Á qua địa bàn thời gian gần đây xuất hiện tình trạng bong tróc, lồi lõm ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Đoạn đường trước chợ Tân Bằng hư hỏng nặng. Ảnh: Ký Long

Ổ gà sâu và rộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: Ký Long

Lãnh đạo UBND xã Biển Bạch cũng xác nhận, gần đây trên địa bàn mưa nhiều, mặt đường Xuyên Á qua xã xuống cấp, xuất hiện nhiều vị trí bong tróc. Chỉ trong thời gian ngắn, địa phương ghi nhận một số trường hợp người dân bị té ngã khi lưu thông qua những đoạn đường hư hỏng.

Trước thực trạng trên, UBND xã Biển Bạch đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan, đề nghị phối hợp kiểm tra và có phương án xử lý các vị trí xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.