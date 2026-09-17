Liên tiếp 3 trận động đất ở Đà Nẵng làm rung chuyển nhà cửa, công trình

Trường PTDTNT THCS & THPT Nam Trà My, nơi cảm nhận rõ rung lắc khi động đất xảy ra. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất), trận động đất đầu tiên (2,7 độ Richter) xảy ra lúc 10 giờ 41 phút 33 giây tại khu vực xã Trà Giáp, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km, tọa độ 15,171 độ vĩ Bắc - 108,230 độ kinh Đông.

Hơn 10 phút sau, trận thứ hai (2,6 độ Richter) xảy ra tại khu vực xã Trà Tân, tọa độ 15,209 độ vĩ Bắc - 108,166 độ kinh Đông, độ sâu khoảng 8,1km.

Đến 11 giờ 23 phút 20 giây, trận thứ ba (3,0 độ Richter) xảy ra tại khu vực xã Trà Tập, tọa độ 15,124 độ vĩ Bắc - 108,111 độ kinh Đông, độ sâu khoảng 8,1km.

Ông Ngô Tấn Lạc, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tập, cho biết, ông đang ngồi làm việc thì cảm nhận rõ trận động đất làm rung lắc trụ sở. Nhiều người dân trên địa bàn cũng cảm nhận rõ rung chấn.

Thầy Bùi Ngọc Luận, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS & THPT Nam Trà My, cho hay, trong khoảng thời gian trên, tại Tắk Pỏ, xã Nam Trà My, cách nơi xảy ra các trận động đất với bán kính từ 7 đến 25km, người dân cảm nhận liên tiếp các đợt rung chấn, nhà cửa rung lắc.

"Mạnh nhất là trận động đất vào khoảng hơn 11 giờ 20 phút. Lúc đó tôi đang ngồi làm việc tại dãy nhà 2 tầng của trường. Chấn động rất lớn”, thầy Luận kể lại.

Thời điểm rung lắc mạnh nhất trùng với giờ tan học, các em học sinh di chuyển xuống khu nhà ăn ở mặt đất để ăn trưa.

Trong 1 giờ, tại xã Trà Giáp, Trà Tân và Trà Tập xảy ra 3 trận động đất liên tiếp, từ 2,6 đến 3,0 độ Richter. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đây không phải lần đầu khu vực Nam Trà My ghi nhận rung chấn trong những ngày gần đây.

Trước đó, lúc 2 giờ 46 phút 59 giây ngày 13-9, một trận động đất 2,5 độ Richter xảy ra tại xã Nam Trà My, tọa độ 15,179 độ vĩ Bắc - 108,211 độ kinh Đông, độ sâu khoảng 8,2km.

Tiếp đó, lúc 18 giờ 16 phút 38 giây ngày 14-9, một trận động đất 2,5 độ Richter xảy ra tại xã Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi), cách khu vực Nam Trà My khoảng 50km về hướng Tây Nam, tọa độ 14,962 độ vĩ Bắc - 108,366 độ kinh Đông, độ sâu khoảng 8,1km.

Như vậy, chỉ trong 5 ngày (từ 12-9 đến 17-9), khu vực miền núi Nam Trà My và các xã lân cận thuộc TP Đà Nẵng, cùng xã Sơn Tây (Quảng Ngãi), ghi nhận 5 trận động đất, độ lớn từ 2,5 đến 3,0, độ sâu chấn tiêu 8,1 - 8,2km. Các trận động đất đều được xếp cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0, mức thấp nhất trong thang cảnh báo.